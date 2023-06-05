"З Україною", але "розуміє Путіна": основні заяви Трампа під час зустрічі з Мерцом
Президент США Трамп 5 червня провів спільний брифінг з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Серед інших питань вони обговорювали й війну в Україні.
Зокрема, Трамп згадав про спецоперацію "Павутина" та реакцію Путіна на неї. Про ці та інші заяви Трампа, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Розмова огидна, – республіканець різко відреагував на новий дзвінок Трампа до Путіна
Нові заяви Трампа
Трамп заявив, що перш ніж укладати мирну угоду, ймовірно, доведеться дозволити Росії та Україні "трохи поборотися". Він також порівняв російську-українську війну зі спортом, зокрема з хокеєм. Це доволі відома аналогія. Двоє дітей б'ються, і часом краще дати їм трохи побитися. Ви це бачите в хокеї, у спорті. Судді дозволяють поборотися кілька секунд. Дають трохи часу, перш ніж розтягнути. І, можливо, це погано звучить, бо виходить, що ми дозволяємо це. Але між ними – дуже багато ворожнечі, Фрідріх Мерц заявив, що він погоджується з Дональдом Трампом щодо цієї війни та "того, наскільки вона жахлива". За словами політика, наразі вони шукають способи зупинити її якнайшвидше. Я сказав президентові перед тим, як ми сюди зайшли, що він є ключовою особою у світі, яка зараз дійсно може це зробити, чинячи тиск на Росію. Ми ще повернемося до цієї дискусії пізніше, щоб обговорити, як ми можемо діяти спільно – європейці та американці. Я вважаю, що ми всі маємо обов'язок щось із цим зробити зараз, щоб зупинити цю війну після трьох із половиною років, що є справді жахливим, Журналіст запитав президента США, чи посилюватиме він тиск на Росію для наближення миру в Україні. Трамп не зміг відповісти прямо. Пам'ятайте, це я завершив "Північний потік-2", який мав пролягати до Німеччини. Ніхто інший цього не зробив. А потім прийшов Байден і одразу ж відновив його, Він додав, звертаючись до Мерца, у США "дуже багато нафти й газу". Президент США сподівається, що політики включать це до торгівельної угоди. Також Трамп назвав німецького канцлера "дуже хорошою людиною, з якою приємно мати справу". Він дуже чудовий представник Німеччини, я думаю, що все, чого ми хочемо, це мати добрі стосунки, решта ж сама собою піде за ним дуже легко, Президент Трамп вважає, що Путін хоче захопити всю Україну. Він вкотре заявив, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну не відбулося, якби він став президентом у 2020 році. Президент США зазначив, що українці змогли дістатися цілей глибоко в Росії. Через це нібито у Путіна не залишилося "іншого вибору". Це, ймовірно, буде неприємно. Мені це не подобається. Я сказав: "Не робіть цього. Ви не повинні цього робити. Ви повинні це зупинити". Але, знову ж таки, є багато ненависті, Ви бачите двох дітей, які б'ються як божевільні в парку, Трамп запевнив, що якщо Росія вийде за межі допустимого, то усі будуть вражені, наскільки жорсткою буде реакція США. У мене ні з ким немає дружніх стосунків, Трамп заявив, що кінцевий термін щодо санкцій проти Росії у нього на контролі. Дедлайн – у моїй голові. Коли я зрозумію, що це не зупиниться, – і я впевнений, ви зробите те саме – тоді ми будемо діяти дуже, дуже, дуже жорстко. І, чесно кажучи, це може стосуватися обох країн. Знаєте, для танго потрібні двоє. Але ми будемо дуже жорсткими – чи це Росія, чи хтось інший. Ми будемо діяти жорстко. Ось і все, Так, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду щодо рідкоземельних елементів з Україною. І ми цього хочемо. Я, знаєте, я за те, щоб зупинити вбивства. Справді, от за що я виступаю. Це війна, яка б ніколи не мала початися – її не мало бути. Я хочу, щоб убивства припинилися, У Трампа поцікавилися, як він оцінює дії Путіна після телефонної розмови, яка відбулась 4 червня. Він сказав, що Путін "зазнав удару". Він сам завдавав ударів, тому я це розумію. Але він отримав сильний удар. І я не думаю, що він грає в ігри, Він додав, що те, що відбувається з Росією та Україною – "дуже сумно". Я хотів би, щоб це закінчилося. Але ми отримуємо новини, що будуть бойові дії. Щось сталося кілька днів тому, і тепер росіяни готують відповідь. І, знаєте, це не добре. Я незадоволений цим. Але я думаю, що зрештою нам вдасться зупинити кровопролиття,
– сказав Трамп.
– підкреслив Мерц.
Трамп не зміг відповісти на питання щодо посилення тиску на Росію
– заявив Трамп.
– підкреслив американський президент.
Трамп заявив, що відмовляв Путіна від відповіді на "Павутину"
– заявив Дональд Трамп.
– Трамп про Росію та Україну у війні.
– Трамп про можливу дружбу з Путіним.
Трамп про санкції
– сказав він.
Я з Україною і за те, щоб зупинити вбивства, – Трамп
– сказав президент США.
Трамп заявив, що "розуміє" Путіна після спецоперації "Павутина"
– додав він.
– заявив Трамп.
Трамп заявив, що перш ніж укладати мирну угоду, ймовірно, доведеться дозволити Росії та Україні "трохи поборотися".
Він також порівняв російську-українську війну зі спортом, зокрема з хокеєм.
Це доволі відома аналогія. Двоє дітей б'ються, і часом краще дати їм трохи побитися. Ви це бачите в хокеї, у спорті. Судді дозволяють поборотися кілька секунд. Дають трохи часу, перш ніж розтягнути. І, можливо, це погано звучить, бо виходить, що ми дозволяємо це. Але між ними – дуже багато ворожнечі,
Фрідріх Мерц заявив, що він погоджується з Дональдом Трампом щодо цієї війни та "того, наскільки вона жахлива".
За словами політика, наразі вони шукають способи зупинити її якнайшвидше.
Я сказав президентові перед тим, як ми сюди зайшли, що він є ключовою особою у світі, яка зараз дійсно може це зробити, чинячи тиск на Росію. Ми ще повернемося до цієї дискусії пізніше, щоб обговорити, як ми можемо діяти спільно – європейці та американці. Я вважаю, що ми всі маємо обов'язок щось із цим зробити зараз, щоб зупинити цю війну після трьох із половиною років, що є справді жахливим,
Журналіст запитав президента США, чи посилюватиме він тиск на Росію для наближення миру в Україні. Трамп не зміг відповісти прямо.
Пам'ятайте, це я завершив "Північний потік-2", який мав пролягати до Німеччини. Ніхто інший цього не зробив. А потім прийшов Байден і одразу ж відновив його,
Він додав, звертаючись до Мерца, у США "дуже багато нафти й газу". Президент США сподівається, що політики включать це до торгівельної угоди.
Також Трамп назвав німецького канцлера "дуже хорошою людиною, з якою приємно мати справу".
Він дуже чудовий представник Німеччини, я думаю, що все, чого ми хочемо, це мати добрі стосунки, решта ж сама собою піде за ним дуже легко,
Президент Трамп вважає, що Путін хоче захопити всю Україну.
Він вкотре заявив, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну не відбулося, якби він став президентом у 2020 році.
Президент США зазначив, що українці змогли дістатися цілей глибоко в Росії. Через це нібито у Путіна не залишилося "іншого вибору".
Це, ймовірно, буде неприємно. Мені це не подобається. Я сказав: "Не робіть цього. Ви не повинні цього робити. Ви повинні це зупинити". Але, знову ж таки, є багато ненависті,
Ви бачите двох дітей, які б'ються як божевільні в парку,
Трамп запевнив, що якщо Росія вийде за межі допустимого, то усі будуть вражені, наскільки жорсткою буде реакція США.
У мене ні з ким немає дружніх стосунків,
Трамп заявив, що кінцевий термін щодо санкцій проти Росії у нього на контролі.
Дедлайн – у моїй голові. Коли я зрозумію, що це не зупиниться, – і я впевнений, ви зробите те саме – тоді ми будемо діяти дуже, дуже, дуже жорстко. І, чесно кажучи, це може стосуватися обох країн. Знаєте, для танго потрібні двоє. Але ми будемо дуже жорсткими – чи це Росія, чи хтось інший. Ми будемо діяти жорстко. Ось і все,
Так, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду щодо рідкоземельних елементів з Україною. І ми цього хочемо. Я, знаєте, я за те, щоб зупинити вбивства. Справді, от за що я виступаю. Це війна, яка б ніколи не мала початися – її не мало бути. Я хочу, щоб убивства припинилися,
У Трампа поцікавилися, як він оцінює дії Путіна після телефонної розмови, яка відбулась 4 червня. Він сказав, що Путін "зазнав удару".
Він сам завдавав ударів, тому я це розумію. Але він отримав сильний удар. І я не думаю, що він грає в ігри,
Він додав, що те, що відбувається з Росією та Україною – "дуже сумно".
Я хотів би, щоб це закінчилося. Але ми отримуємо новини, що будуть бойові дії. Щось сталося кілька днів тому, і тепер росіяни готують відповідь. І, знаєте, це не добре. Я незадоволений цим. Але я думаю, що зрештою нам вдасться зупинити кровопролиття,