"З Україною", але "розуміє Путіна": основні заяви Трампа під час зустрічі з Мерцом

Президент США Трамп 5 червня провів спільний брифінг з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Серед інших питань вони обговорювали й війну в Україні.

Зокрема, Трамп згадав про спецоперацію "Павутина" та реакцію Путіна на неї. Про ці та інші заяви Трампа, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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