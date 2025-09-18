Черговий російський дрон прибило до берегів країни НАТО. Цього разу небезпечну знахідку виявили в Латвії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Збройні сили Латвії та міністра оборони Латвії Андріса Спрудса.

Що відомо про знайдений дрон у Латвії?

Уламки безпілотника, а саме фрагмент хвоста, виявили у четвер, 18 вересня. Його прибило до пляжу у Варвській волості Вентспілського краю.

На місце інциденту одразу виїхала група знешкодження боєприпасів Північноатлантичних ВПС.

Згодом міністр оборони країни підтвердив, що виявлений фрагмент є частиною російського безпілотника.

Ми можемо підтвердити, що фрагмент дрона, який сьогодні (18 вересня – 24 Канал) викинуло з моря, є хвостовою частиною російського безпілотника-приманки "Гербера",

– ідеться в заяві Спрудса.

Об'єкт не був вибухонебезпечним.

Російські дрони регулярно виявляють в інших країнах