Вчора обіцяв "смерть цивілізації", а сьогодні "золоте століття": Трамп здивував заявою про Іран
- Трамп заявив, що США братимуть активну участь у розблокуванні Ормузької протоки, та передбачив "золоте століття" для Близького Сходу.
- Він стверджує, що перемир'я з Іраном є важливим для миру, хоча деталі щодо відкриття протоки залишаються незрозумілими.
Дональд Трамп опублікував нову і дивну заяву стосовно Ірану. Президент США виклав своє бачення, що буде після мирної угоди.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі. Він неочікувано заявив, що Америка братиме активну участь у розблокуванні Ормузької протоки, хоча раніше намагався перекласти це на інші країни.
Що Трамп написав про Іран?
Він вважає, що перемир'я між США й Іраном є важливим днем для миру у світі. І це справді так, проте бачення Трампа дещо відмінне від усіх інших.
На його думку, Іран теж прагне миру. "Їм уже набридло! Так само, як і всім іншим!" – додав Трамп.
Сполучені Штати Америки допоможуть вирішити проблему заторів у Ормузькій протоці. Буде багато позитивних дій! Зароблять великі гроші. Іран зможе розпочати процес відбудови. Ми будемо завантажувати всілякі товари і просто "висіти" там, щоб переконатися, що все йде добре. Я впевнений, що так і буде. Так само, як це відбувається у нас в США, це може стати Золотим століттям Близького Сходу,
– висловився Трамп.
Цікаво! Агентство AFP повідомило, що Трамп сказав їм: США здобули "повну й остаточну перемогу" після укладення угоди про припинення вогню з Іраном. Мовляв, він би не пішов на угоду, якби не знав, що іранське ядерне питання буде "ідеально вирішено".
Ормузька протока на карті світу
Як слід розуміти заяву Трампа?
- Якщо відкинути надмірну емоційність лідера США, виходить, що Америка бере на себе зобов'язання контролювати рух суден в Ормузькій протоці. Фактично збирається брати активну участь у розблокуванні протоки.
- І це добра новина, адже раніше США намагалися перекласти відповідальність за це на інші країни – зокрема на близькосхідні країни Перської затоки та країни НАТО, які Трамп дуже хотів залучити до участі в конфлікті.
- З іншого боку, Трамп намагається подати розблокування протоки як початок "золотого століття". А це неправильно, адже раніше, до початку війни в Ірані, Ормузька протока вважалася міжнародними водами, нею міг проходити будь-хто. Тепер, за мирною домовленістю за посередництва Пакистану, Іран та Оман зможуть брати гроші за прохід цими водами. Офіційно кажуть, що Іран витратить кошти на відновлення країни після війни, але фактично агресору дали можливість заробити – чого раніше не було.
- До того ж різні сторони говорять про різні терміни відкриття протоки. Іран запевняє, що відкриє Ормуз, коли США припинять удари. В Америці стверджують прямо протилежне, мовляв, Іран відкриє протоку і тоді ми перестанемо стріляти. Тобто ще не зрозуміло, а чи відкриють протоку взагалі. Але обидві сторони заявляють про перемогу.