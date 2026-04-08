Про це Трамп написав у своїй соцмережі. Він неочікувано заявив, що Америка братиме активну участь у розблокуванні Ормузької протоки, хоча раніше намагався перекласти це на інші країни.

Що Трамп написав про Іран?

Він вважає, що перемир'я між США й Іраном є важливим днем для миру у світі. І це справді так, проте бачення Трампа дещо відмінне від усіх інших.

На його думку, Іран теж прагне миру. "Їм уже набридло! Так само, як і всім іншим!" – додав Трамп.

Сполучені Штати Америки допоможуть вирішити проблему заторів у Ормузькій протоці. Буде багато позитивних дій! Зароблять великі гроші. Іран зможе розпочати процес відбудови. Ми будемо завантажувати всілякі товари і просто "висіти" там, щоб переконатися, що все йде добре. Я впевнений, що так і буде. Так само, як це відбувається у нас в США, це може стати Золотим століттям Близького Сходу,

– висловився Трамп.

Цікаво! Агентство AFP повідомило, що Трамп сказав їм: США здобули "повну й остаточну перемогу" після укладення угоди про припинення вогню з Іраном. Мовляв, він би не пішов на угоду, якби не знав, що іранське ядерне питання буде "ідеально вирішено".



Ормузька протока на карті світу / Інфографіка 24 Каналу

