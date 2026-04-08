Об этом Трамп написал в своей соцсети. Он неожиданно заявил, что Америка будет активно участвовать в разблокировании Ормузского пролива, хотя ранее пытался переложить это на другие страны.

Что Трамп написал об Иране?

Он считает, что перемирие между США и Ираном является важным днем для мира в мире. И это действительно так, однако видение Трампа несколько отличается от всех остальных.

По его мнению, Иран тоже хочет мира. "Им уже надоело! Так же, как и всем остальным!" – добавил Трамп.

Соединенные Штаты Америки помогут решить проблему пробок в Ормузском проливе. Будет много положительных действий! Заработают большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления. Мы будем загружать всевозможные товары и просто "висеть" там, чтобы убедиться, что все идет хорошо. Я уверен, что так и будет. Так же, как это происходит у нас в США, это может стать Золотым веком Ближнего Востока,

– высказался Трамп.

Интересно! Агентство AFP сообщило, что Трамп сказал им: США одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения о прекращении огня с Ираном. Мол, он бы не пошел на сделку, если бы не знал, что иранский ядерный вопрос будет "идеально решён".



Ормузский пролив на карте мира / Инфографика 24 Канала

Как следует понимать заявление Трампа?