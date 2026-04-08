Об этом Трамп написал в своей соцсети. Он неожиданно заявил, что Америка будет активно участвовать в разблокировании Ормузского пролива, хотя ранее пытался переложить это на другие страны.
Что Трамп написал об Иране?
Он считает, что перемирие между США и Ираном является важным днем для мира в мире. И это действительно так, однако видение Трампа несколько отличается от всех остальных.
По его мнению, Иран тоже хочет мира. "Им уже надоело! Так же, как и всем остальным!" – добавил Трамп.
Соединенные Штаты Америки помогут решить проблему пробок в Ормузском проливе. Будет много положительных действий! Заработают большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления. Мы будем загружать всевозможные товары и просто "висеть" там, чтобы убедиться, что все идет хорошо. Я уверен, что так и будет. Так же, как это происходит у нас в США, это может стать Золотым веком Ближнего Востока,
– высказался Трамп.
Интересно! Агентство AFP сообщило, что Трамп сказал им: США одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения о прекращении огня с Ираном. Мол, он бы не пошел на сделку, если бы не знал, что иранский ядерный вопрос будет "идеально решён".
Ормузский пролив на карте мира / Инфографика 24 Канала
Как следует понимать заявление Трампа?
- Если отбросить чрезмерную эмоциональность лидера США, получается, что Америка берет на себя обязательства контролировать движение судов в Ормузском проливе. Фактически собирается принимать активное участие в разблокировании пролива.
- И это хорошая новость, ведь ранее США пытались переложить ответственность за это на другие страны – в частности на ближневосточные страны Персидского залива и страны НАТО, которые Трамп очень хотел привлечь к участию в конфликте.
- С другой стороны, Трамп пытается подать разблокирование пролива как начало "золотого века". А это неправильно, ведь раньше, до начала войны в Иране, Ормузский пролив считался международными водами, по нему мог проходить любой желающий. Теперь, по мирной договоренности при посредничестве Пакистана, Иран и Оман смогут брать деньги за проход этими водами. Официально говорят, что Иран потратит средства на восстановление страны после войны, но фактически агрессору дали возможность заработать – чего раньше не было.
- К тому же разные стороны говорят о разных сроках открытия пролива. Иран уверяет, что откроет Ормуз, когда США прекратят удары. В Америке утверждают прямо противоположное, мол, Иран откроет пролив и тогда мы перестанем стрелять. То есть еще не понятно, а откроют ли пролив вообще. Но обе стороны заявляют о победе.