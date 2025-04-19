Не ведіться, – у МЗС Чехії відреагували на "великоднє перемир'я" Путіна

Очільник Кремля Владімір Путін продовжує саботувати кожен крок до миру. Саме тому одразу після заяв про так зване "великоднє перемир'я" в Україні пролунала повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавскі в соцмережі Х.

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У Чехії висловилися про "великоднє перемир'я"

Ян Ліпавскі заявив, що Росія продовжує зривати всі мирні ініціативи – навіть ті, які пропонує вона сама.

Сирени повітряної тривоги по всій Україні через кілька хвилин після оголошення так званого великоднього перемир'я показують, наскільки серйозним Путін є насправді,

– написав глава МЗС Чехії.

За його словами, Україна прийняла режим припинення вогню ще місяць тому, однак Росія саботує кожен крок.

Не піддавайтеся на його (Путіна, – 24 Канал) пропаганду,

– закликав Ліпавскі.

Нагадаємо, ввечері 19 квітня очільник Кремля Владімір Путін оголосив про так зване "великоднє перемир'я", яке має тривати до 00:00 21 квітня.

Згодом на "великоднє перемир'я" погодився Володимир Зеленський. За словами президента, якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку.