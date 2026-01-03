Що чекає на Венесуелу: CNN спрогнозували три сценарії розвитку подій

Після ударів США по Венесуелі та затримання президента Ніколаса Мадуро події там можуть розгорнутися за кількома сценаріями. Наразі майбутнє країни залишається відкритим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Від наркотероризму до змови проти США: Мадуро та його дружині висунули звинувачення

Що тепер відбуватиметься у Венесуелі?

Як зазначає ЗМІ, конституція Венесуели передбачає, що влада має перейти до віцепрезидентки Делсі Родрігес. Водночас вона заявила, що уряд не знає про місце перебування Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес.

Опозиція при цьому наполягає, що легітимним президентом є політик у вигнанні Едмундо Гонсалес.

Але майбутнє режиму під сумнівом, і опозиція – як в країні, так і за її межами – ймовірно, розглядатиме цей момент як критичну можливість,

– йдеться в матеріалі.

Перший сценарій журналісти називають "конституційним". Його суть полягає у тому, що у разі "абсолютної відсутності" президента віцепрезидентка Родрігес має оголосити вибори протягом 30 днів. Новообраний глава держави отримає повний шестирічний термін.

Другий сценарій передбачає падіння режиму. Йдеться про можливу відставку або втечу ключових соратників Мадуро, що створить вакуум влади в країні. За таких умов керівництво може перейти до опозиції, яку очолює Едмундо Гонсалес. Його ж підтримує одна з найвпливовіших опозиціонерок – лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо.

Третім варіантом видання назвало військовий переворот. Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес після ударів США заявляв про готовність чинити опір іноземним військам. У цьому сценарії саме військові можуть взятися за "кермо" нової влади.

Атака на Венесуелу: останні новини