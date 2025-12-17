Трамп оголосив повну блокаду для нафтових танкерів у Венесуелі

Дональд Трамп наказав ввести повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод. Ба більше, президент США також оголосив режим Ніколаса Мадуро "іноземною терористичною організацією.

Відповідне рішення Трамп оголосив у ніч на середу, 17 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента США у Truth Social.

Як Трамп посилює тиск на Венесуелу?

Президент США заявив, що віддає наказ про повну блокаду для усіх підсанкційних танкерів Венесуели. Мовиться про нафтові судна, які входять до вод Венесуели та виходять з них.

Сьогодні я віддаю наказ про повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що прямують до Венесуели і з неї... Америка не дозволить злочинцям, терористам або іншим країнам грабувати, погрожувати або заподіювати шкоду нашій країні,

– наголосив Трамп.

Він додав, що США не дозволять "ворожому режиму забрати нафту, землю або будь-які інші активи, які повинні бути негайно повернуті".

Крім того, Трамп заявив, що відтепер США розглядають чинну владу Венесуели як "іноземну терористичну організацію". Це, за його словами, повʼязано не лише з нафтою, а й зі звинуваченнями у тероризмі, наркотрафіку та торгівлі людьми.

"Венесуела повністю оточена найбільшою армадою, коли-небудь зібраною в історії Південної Америки. Вона буде тільки зростати, і для них це стане безпрецедентним потрясінням", – додав Трамп у мережі.