Трамп оголосив повну блокаду для нафтових танкерів у Венесуелі
- Дональд Трамп оголосив про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод.
- Він також оголосив режим Ніколаса Мадуро "іноземною терористичною організацією" через звинувачення у тероризмі, наркотрафіку та торгівлі людьми.
Дональд Трамп наказав ввести повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод. Ба більше, президент США також оголосив режим Ніколаса Мадуро "іноземною терористичною організацією.
Відповідне рішення Трамп оголосив у ніч на середу, 17 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента США у Truth Social.
Як Трамп посилює тиск на Венесуелу?
Президент США заявив, що віддає наказ про повну блокаду для усіх підсанкційних танкерів Венесуели. Мовиться про нафтові судна, які входять до вод Венесуели та виходять з них.
Сьогодні я віддаю наказ про повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що прямують до Венесуели і з неї... Америка не дозволить злочинцям, терористам або іншим країнам грабувати, погрожувати або заподіювати шкоду нашій країні,
– наголосив Трамп.
Він додав, що США не дозволять "ворожому режиму забрати нафту, землю або будь-які інші активи, які повинні бути негайно повернуті".
Крім того, Трамп заявив, що відтепер США розглядають чинну владу Венесуели як "іноземну терористичну організацію". Це, за його словами, повʼязано не лише з нафтою, а й зі звинуваченнями у тероризмі, наркотрафіку та торгівлі людьми.
"Венесуела повністю оточена найбільшою армадою, коли-небудь зібраною в історії Південної Америки. Вона буде тільки зростати, і для них це стане безпрецедентним потрясінням", – додав Трамп у мережі.
Що відомо про загострення між США та Венесуелою?
Дональд Трамп останніми тижнями посилює тиск на Венесуелу. Ще на початку жовтня західні ЗМІ почали повідомляти, що американський президент хоче усунути від влади Мадуро.
Вже 14 листопада Піт Гегсет оголосив про проведення військової операції під назвою "Південний спис" біля берегів Венесуели. Мета цієї операції – боротьба з наркотрафіком.
Наприкінці листопада США також оголосили про закриття повітряного простору над Венесуелою. Однак уряд Мадуро спростував заяви Трампа.
Серйозне загострення ситуації сталося минулого тижня, коли США захопили нафтовий танкер "Шкіпер" біля берегів Венесуели. Відомо, що це судно перебувало під санкціями. Ба більше, Пентагон вже завдав понад 20 ударів по венесуельських суднах, які, ймовірно, були причетні до наркоторгівлі. Унаслідок цих атак загинули десятки людей.