Я був би шокований, – Венс відреагував на прохання Дуди розмістити ядерну зброю у Польщі
- Президент Польщі закликав Дональда Трампа розмістити ядерну зброю на польській території для стримання агресії Росії.
- Віце-президент США Джей Ді Венс висловив сумніви, що Трамп підтримає розміщення ядерної зброї у східній Європі.
Президент Польщі закликав Дональда Трампа розмістити ядерну зброю на польській території для стримання агресії Росії. Джей Ді Венс висловився з цього приводу.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час інтерв'ю на Fox News висловив впевненість, що Дональд Трамп не підтримає розміщення ядерної зброї у східній Європі, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.
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Що сказав Венс
Венса попросили прокоментувати заклик Дуди щодо розміщення ядерної інфраструктури НАТО у Польщі задля стримування майбутньої агресії Росії.
Я не обговорював із президентом це конкретне питання, але був би шокований, якби він підтримав розміщення ядерної зброї далі на схід у Європі,
– відповів політик.
Нагадаємо, що Еммануель Макрон готовий почати стратегічні обговорення з європейськими лідерами щодо використання ядерної зброї Франції для захисту континенту.