Венс вилітає на другий раунд переговорів з Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс усе ж вилетить у столицю Пакистану – Ісламабад. Там мають відбутися переговори з Іраном про потенційну угоду, яка покладе край війні.

Венс має вирушити ближче до ранку вівторка, 21 квітня, або пізно ввечері понеділка, 20 числа, за американським часом. Про це повідомляє Axios.

До теми Подвійна блокада: Трамп пішов на неочікувані кроки в Ормузькій протоці

Що відомо про нові перемовини з Іраном?

Венс має прибути до Пакистану в той момент, коли закінчиться термін дії угоди про припинення вогню. За інформацією CNN, перемовини мають відбутися в середу, 22 квітня. Щоправда, у делегації США підкреслюють, що ситуація залишається нестабільною через різку риторику як з боку США, так і з боку Ірану.

Також з Венсом в Ісламабад мають прибути спеціальний посланець Стів Віткофф і радник, а також зять Трампа, Джаред Кушнер.

Раніше Трамп погрожував розпочати нову кампанію бомбардувань іранських мостів і електростанцій, якщо сторони не досягнуть угоди.

Крім того, припускають у виданні, президент США міг би погодитися продовжити термін перемир'я з Іраном, якби з'явилися ознаки прогресу. Хоча укласти повномасштабну угоду в такі стислі терміни було б важко.

Трамп фактично додав ще один день. Хоча узгоджені у межах мирної угоди два тижні закінчуються у вівторок, 21 квітня. Проте напередодні він заявив, що останній термін – вечір середи, 22 числа.

У коментарі The New York Post американський лідер заявив про готовність зустрітися з вищим керівництвом Ірану в разі успішних перемовин.

Ми повинні провести переговори. Тому я вважаю, що на цьому етапі ніхто не грає в ігри,

– наголошував він.

За його словами, в основі перемовин лежить одна вимога, що не підлягає обговоренню: Іран повинен відмовитися від будь-яких спроб створення ядерної зброї.

Які події цьому передували?

Весь понеділок, 20 квітня, Білий дім чекав на сигнал з Тегерана про те, що той направить свою переговорну команду до Ісламабада. Один зі співрозмовників Axios, знайомий із ситуацією, повідомив: іранці затягують переговори на тлі очевидного тиску з боку Корпусу вартових ісламської революції на переговорників. Мета таких кроків – домогтися жорсткішої позиції: жодних переговорів до припинення американської блокади.

Водночас Пакистанські, єгипетські та турецькі посередники закликали іранців приїхати на зустріч. Натомість іранська команда чекала на дозвіл від верховного лідера. І воно надійшло у понеділок увечері.

Як проходять перемовини з Іраном?

На початку квітня Трамп заявив, що США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню. За його словами, Вашингтон досяг своїх військових цілей у цій операції та готовий працювати над укладенням мирної угоди з Тегераном.

Згодом американський президент заявив, що США почнуть блокувати всі судна, які намагатимуться пройти через Ормузьку протоку. Також він наказав флоту зупиняти в міжнародних водах судна, які сплатили Ірану за прохід.

У відповідь на це Іран відмовлявся виконувати ультиматуми Трампа та наголошував, що жодних перемовин зі США не буде.

17 квітня Іран відкрив Ормузьку протоку для всіх комерційних суден на період перемир'я в Лівані. Проте 18 числа знову її закрив.заявили Там заявили, що Ормузька протока залишатиметься під жорстким контролем, доки США не припинять втручання і не гарантують вільний прохід суден до та з Ірану.

20 квітня в Ірані вкотре зауважили, що вони наразі не планують брати участь у другому раунді переговорів зі США. Адже іранці не вірять в дедлайни чи ультиматуми щодо питань національних інтересів країни.