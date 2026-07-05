Можливості росіян у наступальних операціях на фронті наближаються до нуля, – Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія фактично втратила здатність досягати суттєвих успіхів на полі бою, тоді як дії України створюють передумови для завершення війни.

Про це Венс сказав в інтерв'ю виданню The Sunday Times.

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Як Венс оцінює ситуацію на фронті?

Джей Ді Венс зазначив, що з огляду на широке застосування дронів і сучасних засобів спостереження Україні було доцільніше зосередитися на обороні та виснаженні російських сил, а не на масштабних наступальних операціях.

За словами віцепрезидента США, улітку 2023 року більшість західних союзників, зокрема адміністрація тодішнього президента США Джо Байден, наполягали на проведенні контрнаступу. Однак, на його думку, це рішення стало "стратегічною та тактичною катастрофою".

Венс додав, що зараз адміністрація Трамп вважає, що Україна має поєднувати переговорний процес із максимальною обороною.

Цей підхід приніс набагато більше плодів, оскільки перебувати в обороні легше, ніж у наступі. Це дозволило українцям трохи краще використати свою тактичну перевагу. Чесно кажучи, росіяни зараз перебувають у ситуації, коли те, чого вони можуть досягти завдяки тривалим наступальним операціям, є мізерно малим – і наближається до нуля. Це цілком може створити простір, необхідний нам для того, щоб довести цю справу до кінця,

– підкреслив політик.

За словами Венса, росіяни дорого платять за кожен квадратний кілометр, який вони захоплюють, адже Україна за підтримки США та НАТО зробила ставку на оборону.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що за рік темпи просування росіян впали майже у 16 разів, адже окупантам досі не вдалося нівелювати успіхи українських контратак на Куп'янському та Олександрівському напрямках.

Водночас найбільших територіальних успіхів росіяни досягли лише поблизу Костянтинівки на Донеччині, де вони продовжують повільно просуватися в умовах міської забудови.