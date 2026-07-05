Об этом Венс рассказал в интервью изданию The Sunday Times.

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Как Венс оценивает ситуацию на фронте?

Джей Ди Венс отметил, что, учитывая широкое применение дронов и современных средств наблюдения, Украине было целесообразнее сосредоточиться на обороне и истощении российских сил, а не на масштабных наступательных операциях.

По словам вице-президента США, летом 2023 года большинство западных союзников, в частности администрация тогдашнего президента США Джо Байдена, настаивали на проведении контрнаступления. Однако, по его мнению, это решение стало "стратегической и тактической катастрофой".

Венс добавил, что сейчас администрация Трампа считает, что Украина должна сочетать переговорный процесс с максимальной обороной.

Этот подход принес гораздо больше плодов, поскольку находиться в обороне легче, чем в наступлении. Это позволило украинцам чуть лучше использовать свое тактическое преимущество. Честно говоря, россияне сейчас находятся в ситуации, когда то, чего они могут достичь благодаря длительным наступательным операциям, ничтожно мало – и приближается к нулю. Это вполне может создать пространство, необходимое нам для того, чтобы довести это дело до конца,

– подчеркнул политик.

По словам Венса, россияне дорого платят за каждый квадратный километр, который они захватывают, ведь Украина при поддержке США и НАТО сделала ставку на оборону.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что за год темпы продвижения россиян упали почти в 16 раз, ведь оккупантам до сих пор не удалось нивелировать успехи украинских контратак на Купянском и Александровском направлениях.

В то же время наибольших территориальных успехов россияне достигли лишь вблизи Константиновки в Донецкой области, где они продолжают медленно продвигаться в условиях городской застройки.