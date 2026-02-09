Кая Каллас назвала освистування Венса "європейською гордістю", – Politico

Люди, які глузували з віцепрезидента США Джей Ді Венса на зимових Олімпійських іграх, показали "європейську гордість" після низки критичних коментарів щодо Європи від американських чиновників.

Таку заяву зробила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Politico.

Дивіться також Україна на зимових Олімпійських іграх-2026: всі результати та календар змагань

Що сказала Каллас про освистування Венса?

За даними видання, минулого тижня на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані Джей Ді Венса та його дружину Ушу Венс освистали, коли їх ненадовго показали на гігантському екрані під час параду американської збірної перед іграми.

Кая Каллас, коментуючи такий інцидент в програмі "Europe Today" на телеканалі Euronews, зазначила, що європейці чули багато неприємних слів з боку Сполучених Штатів, тому, на її думку, така реакція є зрозумілою.

Звичайно, наша громадськість також має гордість, європейську гордість. Це видно,

– сказала вона.

Politico пише, що така картина демонструє напружений стан відносин між Європейським Союзом та США, який, зокрема, зберігається напередодні Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), що відбудеться цього тижня.

До слова, голова постійної Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер нещодавно заявив, що ймовірне припинення вогню в Україні може посилити загрозу з боку Росії на східному фланзі НАТО.

Які відносини між ЄС та США?