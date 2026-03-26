Трамп поширив новину про "український слід" у виборах в США

Дональд Трамп 26 березня опублікував скандальну заяву, в якій ідеться, нібито Україна втручалася в вибори. Мова про волевиявлення у США в 2024 році.

Про це йдеться в дописі самого Трампа.

Чи правда, що Україна втручалася у вибори в США?

На сторінці Дональда Трампа в його соцмережі Truth Social традиційно багато перепостів. Зазвичай президент США поширює те, із чим згоден, або ті матеріали, де схвально відгукуються про нього.

Цього разу він виклав посилання на сайт Just the News.

США перехопили повідомлення уряду України, в яких йшлося про змову з метою переказу коштів на кампанію з переобрання Байдена,

– сказано над лінком.

Фактично це заголовок новини. Тобто Трамп не додав власних коментарів, а просто репостнув інформацію сайту.



Трамп поширив допис про нібито втручання України у вибори в США / Скриншот 24 Каналу

З нещодавно розсекречених документів випливає, що у 2022 році українські чиновники обговорювали можливість перенаправлення сотень мільйонів доларів з американських податків – призначених на розвиток екологічно чистої енергетики – на фінансування невдалої передвиборчої кампанії Байдена 2024 року. Немає жодних доказів того, що ці перехоплені звинувачення розслідувалися за часів адміністрації Байдена,

– сказано в статті Just the News.

Журналісти цього видання твердять, що мають в своєму розпорядженні цей розсекречений звіт. І що директорка національної розвідки Тулсі Габбард "нещодавно дізналася про перехоплені розмови та попросила посадовців Агентства США з міжнародного розвитку ретельно перевірити документи, щоб з'ясувати, чи дійсно цей задум було реалізовано і чи слід передати справу до ФБР".

Що за видання Just the News, чи можна йому довіряти?

Чиновники, які переглянули файли, заявили, що, схоже, не вистачало цікавості розслідувати таке вибухове звинувачення у втручанні іноземних держав у вибори в США,

– сказано в статті.

Тобто медіа Just the News вдається до емоційних припущень, що порушує журналістські стандарти.

Також у матеріалі твердять, що USAID брав участь в імовірному "розпилі" коштів.

Уряд України та невказані співробітники уряду США через USAID у Києві, як повідомляється, розробили план, який передбачав би надання сотень мільйонів доларів платників податків США для фінансування інфраструктурного проєкту для України, що використовувався б як прикриття для спрямування приблизно 90 відсотків коштів, виділених Національному комітету Демократичної партії, на фінансування передвиборчої кампанії Джо Байдена,

– мовиться на сайті.