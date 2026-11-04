Трамп визнав, що програв вибори через Іран

Президент США Дональд Трамп визнав, що війна з Іраном значною мірою вплинула на результати виборів. За його словами, бойові дії призвели до короткострокового зростання цін на бензин.

Про це він розповів під час спілкування із журналістами.

Що Трамп сказав про результати виборів?

Дональд Трамп заявив, що вважає війну з Іраном необхідною, попри її економічні наслідки для американців. Він також визнав, що це значною мірою вплинула на результати виборів.

Вона трохи підняла ціни на бензин у короткостроковій перспективі,

– пояснив американський президент.

Водночас на запитання, чи вартувала війна з Іраном того, Трамп відповів ствердно.

"Так. У вас немає вибору. Це потрібно було зробити", – заявив він.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав війну проти Ірану головною причиною поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу. За його словами, низька явка республіканців не була головною проблемою, адже виборці партії прийшли на дільниці.

Водночас частина американців, які підтримували Дональда Трампа та Венса у 2024 році, цього разу проголосувала за демократів. На зміну настроїв виборців також вплинули вартість життя та інфляція, питання припинення війни й відносини США з Ізраїлем.

Венс визнав, що економічна позиція республіканців під час кампанії могла бути недостатньо чіткою, однак головною причиною поразки все одно назвав війну.