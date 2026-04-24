Макрон піде з політики у 2027 році: в чому причина
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не планує займатись політикою після завершення своєї каденції в 2027 році.
- Макрон підкреслив, що його головним викликом залишається захист досягнутих результатів на посаді президента.
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що не планує займатись політикою після завершення своєї каденції. Водночас він визнав, що одним із найскладніших викликів нині є захист власних досягнень на посаді.
Про це він сказав під час дискусії з учнями франко-кіпрської школи в Нікосії, столиці Кіпру, яку відвідав перед неформальним європейським самітом, передає "Укрінформ".
Чому Макрон вирішив піти з політики?
Чинний президент Франції зауважив, що завжди цікавився життям країни та прагнув реалізувати власні ідеї, саме тому свого часу створив політичну силу й вирішив балотуватися на посаду президента.
Але це було для того, і досі є, щоб робити речі, які, на мою думку, не просто корисні. Це боротьба за те, щоб моя країна та наша Європа рухалися вперед, і захищали цінності, в які я вірю, тому це питання пристрасті,
– пояснив Макрон.
Водночас він підкреслив, що до президентства не займався політикою і не планує повертатись до неї після завершення своєї другої каденції.
Макрон додав, що наприкінці другого президентського терміну найскладнішим для нього стало збереження та захист досягнутих результатів.
Важливо! Політолог Вадим Денисенко в етері 24 Каналу пояснив, що питання вступу України до ЄС найближчим часом залишається відкритим. За його словами, Німеччина та Франція вважають, що Україна внутрішньо досі не готова до членства у ЄС, мовляв, є іще низка реформ, які Київ має реалізувати.
Натомість Париж пропонує Україні "статус інтегрованої держави". Однак в такому разі Київ фактично не матиме доступу до Спільної аграрної політики та фінансування ЄС. Ці питання будуть відкладені до моменту повноцінного вступу.
