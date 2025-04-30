Трамп пожартував, що хотів би стати новим Папою Римським

Дональд Трамп прокоментував прийдешні вибори нового очільника католицької церкви. Американський президент пожартував, що хотів би бути новим Папою Римським.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News. Трамп спілкувався з журналістами на галявині Білого дому перед поїздкою в Мічиган.

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Якого кандидата назвав Трамп

Конклав для обрання нового Папи Римського може відбутися вже 7 травня. Тож журналісти запитали в президента США, кого б він хотів бачити на чолі Ватикану.

Я б хотів бути Папою. Це був би мій найперший вибір,

– сказав Трамп.

Однак згодом він пояснив, що жартує та не має певних уподобань.

Попри це, американський лідер згадав про архієпископа Нью-Йорка Тімоті Долана. "Я б сказав, що у нас є кардинал із Нью-Йорка, і він дуже хороший. Побачимо, що з цього вийде", – зазначив Трамп.

До слова, 26 квітня президент США відвідав похорони Папи Римського Франциска. Трамп перебував у Римі близько 14 годин і поїхав одразу після служби.