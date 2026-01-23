Ультраправий популіст і друг Орбана може очолити Португалію: як це загрожує українцям та Європі

18 січня в Португалії відбувся перший тур виборів президента країни. Його результати привернули увагу багатьох у світі, оскільки до другого туру потрапив представник не системної політсили – лідер місцевих ультраправих популістів з партії Chega Андре Вентура.

Його успіх занепокоїв багатьох, зокрема, в Україні, яка нині критично залежна від сталої підтримки Європи, а поява нових "фіцо-орбанів" вкрай не бажана зі зрозумілих причин. До того ж у Португалії нині мешкає понад 80 тисяч наших земляків (це трохи менш як 1% населення держави), що автоматично робить новини з далекої західноєвропейської держави актуальними. Загальне занепокоєння українців висловив відомий блогер, лавреат Шевченківської премії Віталій Портников.

У своєму дописі на фейсбуці він, аналізуючи новини з Португалії, констатував системну кризу, в якій опинилися традиційні консерватори й відзначив загальний тренд на радикалізацію як правих, так і лівих у Європі.

24 Канал вирішив трохи зменшити оптику, виставлену публіцистом, та розібратися, що відбувається в Португалії зараз та які причини успіху ультраправого популіста Вентури. У цьому нам допомогли експерти:

– ексдепутат португальського парламенту Асамблеї Республіки, голова парламентської групи дружби "Португалія – Україна" та кавалер українського ордена "За заслуги" третього ступеня. Роман Стельмах – блогер, автор телеграм-каналу WithPortugal і представник української громади в Португалії, який живе в країні понад 10 років.

Чому вибори президента Португалії такі важливі?

Політична система Португалії влаштована так, що президент не має багато повноважень, натомість за більшість управлінських рішень відповідає уряд, він же несе відповідальність за політичний курс країни. Нині на чолі уряду стоїть представник соціал-демократичної партії (PSD) Луїш Монтенегру. Він послідовний прихильник України.

Чинний президент – Марселу Ребелу де Соуза – також є вихідцем із PSD, але перед вступом на посаду залишив партію. Це пояснюється тим, що посада президента більше про символічне лідерство та роль морального авторитета нації. Марселу Ребелу де Соуза незабаром закінчить свій другий термін на посаді й, за законом, більше не має права балотуватись.



Дружня бесіда президентів України та Португалії у Києві, 24 серпня 2023 року / фото Офісу Президента

Зазвичай вибори президента Португалії проходять спокійно та виважено, вони мають свій нерв і напругу, але вона, як правило, не виплескується. Втім, цього разу вибори викликали безпрецедентний ажіотаж. Це підтверджує португальський політик, представник Соціалістичної партії (PS) Діогу Леяу.

доктор Діогу Леяу ексдепутат Асамблеї Республіки, голова парламентської групи дружби "Португалія – Україна" Кампанія мала дуже португальські риси — надмірну персоналізацію, драматизацію і сильний вплив ЗМІ, але також продемонструвала ознаки структурних змін. Було менше програмних дебатів і більше символічних конфронтацій. Але в кампанії на посаду президента республіки також зазвичай менше програмних дебатів, ідей і пропозицій, враховуючи, що ми не обираємо парламент чи уряд, а обираємо президента республіки, який має більше повноважень політичного та символічного представництва, ніж повноважень щодо прийняття рішень з конкретних питань.

За пост президента змагалися 11 кандидатів (серед них – навіть був комуніст), 5 з яких мали, згідно з соціологією, практично рівні цифри підтримки та реальні шанси на вихід до другого туру. У підсумку долю першого туру вирішили дрібниці – десь необережне слово на дебатах чи інтерв'ю, десь не підтверджене й, видно, безпідставне звинувачення у домаганнях, а десь – невдала підтримка чинного прем'єра, яка на тлі локальних "чорних лебедів" практично "поховала" фаворита кампанії – представника партії влади PSD (португальські соціал-демократи, в нинішніх реаліях – правоцентристи) Луїша Маркеша Мендеша.

Переможцем першого туру став представник соціалістів (нині – лівий центр) Антоніу Жузе Сегуру. Він провів тиху кампанію, нікого особливо не ображав і жорстко не атакував, взявши 31,1%. Втім, він був виключенням.

Натомість у ситуації "війни всіх проти всіх" добре зорієнтувався лідер ультраправих популістів партії Chega ("Досить") Андре Вентура.

В чому секрет успіху Андре Вентури й хто він такий?

Лідер Chega залучив до участі в кампанії креативних політтехнологів, зробив ставку на соцмережі, а головне – зіграв на суперечливостях між іншими кандидатами, що дало йому 23,5% голосів на виборах і загальне друге місце, це понад 1,2 мільйона виборців.



Андре Вентура бере приклад з Орбана та Трампа / фото з фейсбук-сторінки політика

Оцінюючи успіх Вентури, його недавній колега по парламенту Діогу Леяу, зазначає, що це безумовно сигнал виборців про проблеми. Тому виходу ультраправого політика до другого туру не варто боятися, але потрібно проаналізувати, що до цього призвело. Та зробити висновки.

доктор Діогу Леяу ексдепутат Асамблеї Республіки, голова парламентської групи дружби "Португалія – Україна" Я не думаю, що ми повинні реагувати зі страхом (на високий результат Вентури, – 24 Канал), але точно – з тверезим розумом. Високі результати популістських і радикально правих сил завжди є сигналом тривоги для демократичних систем. Вони свідчать про невдоволення, розчарування та відчуття віддаленості між громадянами та інституціями. Але, очевидно, можуть мати катастрофічні наслідки, надаючи більшої видимості та впливу тим, хто виступає проти демократичного, прогресивного та проєвропейського режиму, яким ми його знаємо в Португалії. Ігнорувати цей сигнал було б помилкою, але й надмірно драматизувати теж. Головне — посилити демократичну відповідь, а не послабити її.

Чи є в ультраправого кандидата шанси стати президентом Португалії?

Тепер попереду другий тур – другий в історії країни та перший за 40 років (нагадаємо, демократичний режим в Португалії було встановлено в 1974 – 1975 після повалення правої диктатури та усунення загрози виникнення радикальної лівої).

Другий тур виборів президента Португалії відбудеться 8 лютого 2026 року. Соціологія та експерти прогнозують Сегуру солідну перемогу, оскільки вважають, що навколо нього об’єднаються всі прихильники системних партій (що схоже на правду, адже в першому турі, вони голосували за своїх кандидатів).



Соціаліст Антоніу Жузе Сегуру – переможець першого туру виборів / фото з фейсбук-сторінки політика

До речі, цей процес вже відбувається – про підтримку демократичного кандидата вже заявили його політичні опоненти з PSD – кандидат в президенти Маркеш Мендеш і мер Лісабона Карлуш Моедаш.

Нині соціологія дає Сегуру ​​60,8%, натомість Вентурі – 24,5%, трохи більше, за його доробок у першому турі (23,52%).

З такими оцінками згоден і Діогу Леяу, який в коментарі 24 Каналу зазначив, що шанси опонента Вентури значно вищі. Тож "ефект" ультрарадикала, на його думку, не вплине на зовнішньополітичний курс Португалії.

доктор Діогу Леяу ексдепутат Асамблеї Республіки, голова парламентської групи дружби "Португалія – Україна" Андре Вентура має потенціал для мобілізації відданого і гучного електорату, але я переконаний, що переважна більшість демократів, від лівих до правих, вирішать проголосувати за Антоніу Жузе Сегуру в другому турі президентських виборів. У Португалії зовнішню політику проводить уряд на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру, який у згоді з президентом республіки пропонує парламенту кроки, які слід вжити. Тому після виборів президента республіки, якщо буде обрано демократичного кандидата Антоніу Жузе Сегуру, суттєвих змін у зовнішній політиці, що проводилася дотепер, не відбудеться. Парламент і уряд повинні будуть обговорити геополітичні зміни та рамки альянсів. НАТО і надалі залишатиметься центральним фактором в обороні Португалії, адже не слід забувати, що Португалія була однією з країн-засновниць НАТО, а на автономній території Азорських островів розташована американська військова база. Однак повна непередбачуваність США з моменту повернення Дональда Трампа на посаду президента та російська загроза в Європі проти України та проти демократичних і європейських цінностей, змушують нас робити ставку на більш міцний європейський оборонний стовп, на більшу військову координацію між державами-членами ЄС, і навіть такі форми інтеграції, як майбутня Європейська армія, можуть набути популярності в португальській дискусії — але завжди з обережністю, реалізмом і повагою до атлантичних зобов'язань.

Натомість у внутрішній політиці цей процес вже відбувається. Експерт констатує, що радикальна позиція Вентури та його партії вже впливає на політику та суспільство в Португалії.

Мовиться, зокрема, про зміни до Закону про громадянство, які суттєво ускладнюють життя іммігрантам, які, водночас є важливим драйвером росту економіки держави.

доктор Діогу Леяу ексдепутат Асамблеї Республіки, голова парламентської групи дружби "Португалія – Україна" Це (друге місце Вентури, та успішні для його партії парламентські вибори, – 24 Канал) в першу чергу свідчить про роздробленість електорату та кризу довіри до традиційних партій. Дійсно, в Європі та світі спостерігається тенденція до зростання екстремістських і популістських правих сил, і хоча в Португалії це явище проявилося пізніше, зараз воно викликає занепокоєння.



Такі заходи, як зміни до Закону про громадянство, є результатом двох факторів: з одного боку, так званого "ефекту Вентури", який тисне на публічну дискусію, в тому числі дезінформацією та маніпулюванням виборцями; з іншого боку, визнання реальних проблем в управлінні імміграцією. Але безсумнівно, що уряд і більшість правих сил, які сьогодні представлені в Асамблеї Республіки, були чутливі до тиску партії Chega й Андре Вентури щодо Закону, тим самим ускладнивши життя сотням тисяч іноземних громадян, які люблять Португалію, живуть і працюють тут.

Вентура, як вважається, вичерпав протестний потенціал прихильників простих рішень і не матиме можливостей для росту. У першому турі за нього віддали голоси аграрного півдня Португалії та Мадейри, а також представники португальської діаспори за кордоном.



Андре Вентура мріє стати президентом Португалії / фото з фейсбуку політика

Цікаво, що серед публічних прихильників ультраправого популіста (принаймні, в соцмережах) були й представники української громади. Українців у Португалії – понад 80 тисяч, багато з них живуть тут близько 20 років і давно адаптувались до місцевих реалій. Тож вочевидь, риторика Вентури їм "заходить".

На думку Романа Стельмаха, який живе в Португалії з 2014 року, а з 2022 регулярно організовує проукраїнські мітинги в Лісабоні, у тому, що Андре Вентура та праві популісти можуть мати прихильників серед представників української діаспори, є свої причини.

Він визнає, що й серед його знайомих є ті, хто голосував за Андре Вентуру.

Роман Стельмах блогер, представник української громади в Португалії Я зараз не намагаюсь з’ясувати мотиви українців, які голосують за Chega, але припускаю, що деякі українці досі зберігають анахронічні погляди на світ і в тому числі побутове несприйняття чужих. Тому дуже часто можна почути расистські вислови з приводу людей, не таких, як вони звикли бачити в Україні… Тому людям близька риторика (Вентури) із серії, що втрачається португальська ідентичність через імміграцію і таке інше. Несприйняття інших мотивує голосувати за політика, який спекулює на цих питаннях, пропонує прості рішення. Також у португальців та українців є цікава спільна риса – віра в месію, що хтось прийде та зробить все за них, розв'язавши всіх їхні проблеми. У Португалії навіть є для цього спеціальна назва – "Себаштіанізм" (віра в зниклого під час битви з арабами короля Себаштіана, який став народним героєм і чиє ім'я згодом активно використовували різні самозванці. Зокрема, прихід до влади в 1932 році диктатора Антоніу Салазара нині вважається істориками одним з таких прикладів, – 24 Канал).



Великий проукраїнський мітинг в центрі Лісабона 24 серпня 2025 року / фото з фейсбуку Романа Стельмаха

Цікаво, що сам Андре Вентура, попри соціологію, яка відводить йому роль відвертого аутсайдера 2 туру, вважає, що ще не сказав останнього слова та заявляє, що претендує тепер на роль лідера всіх правих, включно з центристами, лібералами та лайт-консерваторами, а не лише ультраправими.

Діогу Леяу бачить у Вентурі такі амбіції, але сумнівається, що йому це по силі.

доктор Діогу Леяу ексдепутат Асамблеї Республіки, голова парламентської групи дружби "Португалія – Україна" Навіть якщо Андре Вентура отримає у другому турі результат, кращий за той, який його партія Chega отримала на парламентських виборах минулого року, це не означає, що він очолить правих в цілому. Португальська демократична правиця (політичні сили правого та правоцентриського спектру, – 24 Канал) має традиції, інституційну культуру та європейські зобов'язання, які не вичерпуються логікою протесту. Дійсно, високі результати Андре Вентури або його партії змушують партії правоцентристського спрямування уточнювати свої позиції та намагатися відвоювати електорат, але загалом я не вірю, що виборці демократичних правих партій коли-небудь погодилися б на "символічне лідерство" Андре Вентури.

Амбіції ультраправого політика насторожують, але навряд будуть реалізовані. Втім, у наступні тижні "нерви" всім забезпечені. Чого варті лише останні заяви Вентури, в яких він повернувся до свого забутого за часи кампанії "коника" про необхідність повернення Португалії до правої диктатури часів Салазара. Точніше – "трьох Салазарів", бо, за словами політика, один диктатор вже не впорається.

Нині Вентура постійно атакує циганів (у Португалії це не звичні для українців роми, а місцеві гілки народності, що називаються сінті та кале) та вихідців із Бангладеш та інших азійських країн (при цьому під час кампанії використовував мерч, зроблений там).

Втім, гарантій, що колись ультраправі не почнуть атакувати вже українців, не існує. Про ці побоювання говорить Роман Стельмах і наводить цілком слушні паралелі з США, де через хаотичну політику Трампа нині мільйони американців опинилися громадянами другого сорту, а деякі з них стали жертвами "полювання на відьом".

Роман Стельмах блогер, представник української громади в Португалії Така популярність ультраправого політика з антиіміграційною риторикою – неприємний і тривожний сигнал для українців в Португалії. Це точно не додає впевненості українським іммігрантам в Португалії, тому що вони такі ж самі іммігранти, як і будь-хто інший. Приклад дій ICE (імміграційна поліція, – 24 Канал) у США показує, що ти можеш бути навіть американським громадянином, "чистокровним білим", але якого застрелять просто під час якоїсь операції агенти, які працюють над тим, щоб ловити нелегальних іммігрантів.

Роман Стельмах до "ефекту Вентури" ставиться філософськи й вважає його таким собі необхідним щепленням нації від популізму, а також важливим сигналом для системних партій.

Роман Стельмах блогер, представник української громади в Португалії Мені здається, що зараз загалом у світі настрої проти системних партій. І люди шукають розв'язання їхніх питань у нових політичних проєктах. Тому, наприклад, і Chega, створена 2019 року, лише нещодавно мала лише тільки місце в парламенті, нині виросла до статусу другої політичної сили в країні. Чи здатні традиційні партії розв'язати ці питання? Думаю, що це природне явище - людям просто треба пережити, можливо, пройти через стресовий період, щоб зрозуміти, що помірковані політики припускаються помилок, але це найкращий і найефективніший варіант у довгостроковій перспективі.



Чи можуть системні політики переконати людей в тому, що не варто підтримувати популістів? Думаю, на цьому історичному етапі вони безсилі. Тому що люди сприймають будь-яку раціональну аргументацію, як ще одне підтвердження тому, що треба голосувати за політиків, які пропонують позасистемні й в більшості випадків популістські рішення.

Фактор Трампа та "сюрприз" від "своїх"

Сказати, що влада нічого не робить з проблемою екстремістів, буде не правильно. Нині топновиною в країні є викриття поліцією та спецслужбами великої мережі ультраправих та неонацистів під назвою "1143" (посилання до дати визнання незалежності Королівства Португалії).

Ця група, серед учасників якої виявились не лише футбольні фанати, але й прихильники та навіть активісти партії Вентури Chega, готувала та здійснювала напади та провокації проти місцевих мусульман. Група "1143" офіційно підтримує Вентуру, а її лідер закликає за нього голосувати. При цьому політик намагається від скандалу дистанціюватися та звинувачує поліцію в тому, що це пряма акція проти нього.

Ще одного удару по його кампанії завдав особисто президент Трамп. На думку Діогу Леяу, тепер ідеологічна та духовна близькість лідера Chega до чинного президента США, яка раніше вважалася козирем, може зіграти проти Вентури.