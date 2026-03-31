Виникне ризикована ситуація: чим для Трампа може обернутися поразка республіканців на виборах

Наприкінці 2026 року у США відбудуться вибори до Конгресу. Після початку війни на Близькому Сході рейтинги Дональд Трампа суттєво впали, що може вплинути на позиції всієї Республіканської партії.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн розповів 24 Каналу, що можна розглянути кілька варіантів розвитку подій. Один з них – демократи беруть під контроль палату представників.

Як може змінитися політика США після виборів?

Цілком ймовірно, що перший сценарій справдиться. Якщо демократи контролюватимуть палату представників, то це стане фактором стримування для Трампа. Також у них великі шанси здобути перевагу у Сенаті. На ринку прогнозів називають цифру 50%, що це станеться, хоча раніше говорили лише про 20%

У такому випадку ми бачимо інший розвиток ситуації. На це є декілька причин. Насамперед Сенат має владу над зовнішньою політикою. У президента є ключові повноваження, але у Сенату більше впливу, ніж у палати представників, адже він затверджує угоди та є більш впливовим у питаннях міжнародних відносин.

Якщо демократи заволодіють Сенатом, то є ймовірність, що вони тиснутимуть на Трампа щодо нових санкцій проти Росії, а також щодо додаткової підтримки для України. Якщо обидві палати ухвалять закон, то президент може не виконувати його тільки якщо накладе своє вето,

– пояснив Уріель Епштейн.

Для накладання вето потрібен політичний капітал. Якщо ветування не буде, тоді президент зобов'язаний його виконати. А друга причина – імпічмент. Якщо у демократів більшість, то палата представників може оголосити імпічмент, а сенат винести обвинувальний вирок.

"Тоді виникне більш ризикована ситуація для Трампа. Я думаю, що ймовірність цього низька, але якщо демократи контролюватимуть обидві палати, то вона виросте", – додав Уріель Епштейн.

Зверніть увагу! У США люди незадоволені політикою Трампа й навіть виходять на протести. Політолог Ігор Чаленко зауважив, що населення хоче змістити фокус уваги президента на внутрішні проблеми, натомість він зосереджений на Ірані. Це не додає йому політичних балів. Підтримка Трампа впала до 36%.

