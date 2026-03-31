Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал 24 Каналу, что можно рассмотреть несколько вариантов развития событий. Один из них – демократы берут под контроль палату представителей.

Как может измениться политика США после выборов?

Вполне вероятно, что первый сценарий сбудется. Если демократы будут контролировать палату представителей, то это станет фактором сдерживания для Трампа. Также у них большие шансы получить преимущество в Сенате. На рынке прогнозов называют цифру 50%, что это произойдет, хотя раньше говорили только о 20%

В таком случае мы видим другое развитие ситуации. На это есть несколько причин. Прежде всего Сенат имеет власть над внешней политикой. У президента есть ключевые полномочия, но у Сената больше влияния, чем у палаты представителей, ведь он утверждает соглашения и является более влиятельным в вопросах международных отношений.

Если демократы завладеют Сенатом, то есть вероятность, что они будут давить на Трампа по новым санкциям против России, а также по дополнительной поддержке для Украины. Если обе палаты примут закон, то президент может не выполнять его только если наложит свое вето,

– объяснил Уриэль Эпштейн.

Для наложения вето нужен политический капитал. Если ветирования не будет, тогда президент обязан его выполнить. А вторая причина – импичмент. Если у демократов большинство, то палата представителей может объявить импичмент, а сенат вынести обвинительный приговор.

"Тогда возникнет более рискованная ситуация для Трампа. Я думаю, что вероятность этого низкая, но если демократы будут контролировать обе палаты, то она вырастет", – добавил Уриэль Эпштейн.

Обратите внимание! В США люди недовольны политикой Трампа и даже выходят на протесты. Политолог Игорь Чаленко отметил, что население хочет сместить фокус внимания президента на внутренние проблемы, вместо этого он сосредоточен на Иране. Это не добавляет ему политических баллов. Поддержка Трампа упала до 36%.

