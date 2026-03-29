Про це в етері 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, додавши, що сьогодні виборці Трампа перебувають в політичній некондиції, бо немає наразі адекватної альтернативи.

Напередодні проміжних виборів Трамп втрачає прихильників

В нинішніх політичних умовах США, як пояснив політолог, подальша радикалізація, яка може статися, призведе до внутрішнього громадянського конфлікту, чого Захід, зокрема і Україна, навряд чи хотів би. Зі слів Чаленка, подальша виборча ейфорія наростатиме (восени у США заплановані проміжні вибори до Конгресу).

Так до кінця і не зрозуміла позиція Демократичної партії. Ясно, що вона використовує всі факапи (провали – 24 Канал) Трампа і Республіканської партії, та й самі республіканці в шоці від візитів представників російської держдуми в Капітолій. Пішли критичні заяви від частини республіканців, демократів,
– озвучив Чаленко.

Політолог зазначив, що нині дійсно увага американського лідера сконцентрована на Ірані, це йому не додає балів у внутрішній політиці. Це його слабке місце, що стимулює подальшу втрату прихильників. Він підкреслив, що підтримка Трампа зменшується, спочатку повідомлялось про 38%, потім про 36%.

"Слова Джонсона можуть бути пророчими на рахунок того, що якщо Республіканська партія втратить двопалатну більшість, то це може стати достроковим кінцем каденції Трампа, бо він вже з листопада – грудня перейде в статус кульгавої качки. Хоча, звичайно, що до виборів 2028 року ще буде два повноцінних роки", – підсумував Чаленко.

  • Політолог та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко вважає, що сьогодні політика Трама створила ґрунт для Демократичної партії дати старт соціальній кампанії обурення президентом США. Він зауважив, що в команді Трампа роздумують над тим, чи продовжувати йому концентруватися на зовнішній політиці, чи взятися за внутрішні питання. Він прогнозує, що невдоволення народу може обернутися для Трампа ширшими процесами.

  • Політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов вказав на те, що сьогоднішні мітинги американців проти Трампа є наймасштабнішими. Починаючи війну в Ірані, він сподівався здобути швидку перемогу, додати собі політичних балів, насправді ж цей крок призвів до посилення негативних настроїв серед виборів США. Однак він наголосив, що ці протести проходять без наявного лідера, вони хаотичні й без конкретного плану дій.