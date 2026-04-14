Кремль відповів на готовність Мадяра "взяти слухавку від Путіна"

Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах в Угорщині заявив, що візьме слухавку, якщо йому зателефонує Володимир Путін. Проте наразі російський диктатор не планує розмову.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Чи буде розмова Мадяра і Путіна?

У Кремлі дізнались про готовність майбутнього угорського прем'єра Петера Мадяра відповісти на дзвінок президента Росії Володимира Путіна. Проте відповіли, що наразі у графіку російського диктатора не заплановано діалог.

Водночас Пєсков запевнив, що в Росії розраховують на контакт з майбутнім главою уряду Угорщини.

У графіку Путіна поки що немає контактів з Мадяром, але Кремль сподівається, що згодом вони відбудуться,

– додав він.

Нагадаємо, Петер Мадяр казав, що може попросити Володимира Путіна припинити вбивства та закінчити війну. Але додав, що навряд чи диктатор його послухає.

