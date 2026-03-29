Підтримка Орбана на виборах – це підігрування Росії, – Сікорський

Радослав Сікорський різко висловився стосовно Віктора Орбана. Міністр закордонних справ Польщі заявив, що підтримка прем'єр-міністра Угорщини на парламентських виборах означатиме допомогу Росії.

Про це Радослав Сікорський написав у соцмережі Х.

Що написав Сікорський про Орбана?

Очільник польського МЗС зазначив, що Москва підтримує Віктора Орбана, який блокує санкції проти Росії та гроші для України. Тому зв'язок між угорським прем'єром та Кремлем – очевидний.

Отже, той, хто підтримує Орбана, допомагає Москві. Це насправді так просто,

– підсумував Радослав Сікорський.

Раніше критики за контакти з угорським прем'єром зазнав президент Польщі Кароль Навроцький. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик звинуватив очільника держави у непослідовній політиці та розвороті у бік Росії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск так само розкритикував Навроцького за візит до Угорщини та політичну підтримку Віктора Орбана напередодні парламентських виборів 12 квітня.

