Підтримка Орбана на виборах – це підігрування Росії, – Сікорський
- Радослав Сікорський заявив, що підтримка Віктора Орбана означає допомогу Росії, оскільки угорський прем'єр блокує санкції проти Росії.
- Президент Польщі Кароль Навроцький зазнав критики за контакти з Орбаном, а прем'єр-міністр Дональд Туск розкритикував його за візит до Угорщини перед виборами.
Радослав Сікорський різко висловився стосовно Віктора Орбана. Міністр закордонних справ Польщі заявив, що підтримка прем'єр-міністра Угорщини на парламентських виборах означатиме допомогу Росії.
Про це Радослав Сікорський написав у соцмережі Х.
Що написав Сікорський про Орбана?
Очільник польського МЗС зазначив, що Москва підтримує Віктора Орбана, який блокує санкції проти Росії та гроші для України. Тому зв'язок між угорським прем'єром та Кремлем – очевидний.
Отже, той, хто підтримує Орбана, допомагає Москві. Це насправді так просто,
– підсумував Радослав Сікорський.
Раніше критики за контакти з угорським прем'єром зазнав президент Польщі Кароль Навроцький. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик звинуватив очільника держави у непослідовній політиці та розвороті у бік Росії.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск так само розкритикував Навроцького за візит до Угорщини та політичну підтримку Віктора Орбана напередодні парламентських виборів 12 квітня.
Як у ЄС зараз ставляться до Орбана?
Журналісти Reuters зазначають, що європейські дипломати розчаровані Віктором Орбаном і сподіваються на його поразку на виборах. Попри це, навіть якщо на заміну Орбану прийде інший очільник угорського уряду, поліпшення відносин Будапешта та Брюсселя наразі очікувати зарано.
У Європейському Союзі також вимагають від Угорщини пояснень через інформацію про можливу передачу конфіденційних даних Росії. Скандал спалахнув після публікацій у західних медіа, де йдеться про ймовірні контакти угорських посадовців із російською стороною.
Водночас Дональд Трамп публічно підтримав Віктора Орбана перед парламентськими виборами, назвавши його "сильним лідером". Американський лідер підкреслив досягнення Орбана в економіці, боротьбі з нелегальною міграцією та розвитку відносин з США, і закликав угорців голосувати за нього.