Після несподіваного зникнення: Сіярто знайшовся – він знищує документи у шредері
Після перемоги опозиційної партії "Тиса" у парламентських виборах в Угорщині один із соратників Віктора Орбана різко зник із публічного простору. Згодом він з'явився у Міністерстві закордонних справ, де нібито знищує документи у шредері.
Про це повідомив лідер партії "Тиса" Петер Мадяр під час пресконференції, передає "Суспільне".
Дивіться також Не проукраїнський політик, – політолог про Мадяра, який переміг на виборах в Угорщині
Де нині Петер Сіярто?
Після раптового зникнення соратника прем'єра Віктора Орбана – міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто – він несподівано знайшовся.
Новообраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що у понеділок Сіярто з'явився у МЗС, де нібито знищує документи щодо санкцій у шредері.
Сіярто знайшовся, він в МЗС знищує документи у шредері. Але це йому не допоможе,
– сказав лідер партії "Тиса".
Угорське медіа HVG опублікувало фото, де Сіярто проходить біля будівлі Міністерства закордонних справ і торгівлі вдень 13 квітня.
Петер Сіярто біля МЗС прямує до службового мікроавтобуса / Фото HVG
Петер Сіярто: останні новини
Після поразки партії "Фідес" Петер Сіярто понад 16 годин не проявляв активності у соцмережах, також його не було й під час публічного визнання Орбаном поразки у виборах 2026 року.
За декілька днів до виборів в Угорщині ЗМІ опублікували нові "плівки Сіярто". У телефонних розмовах із міністром МЗС Росії Сергієм Лавровим Сіярто обговорював стратегію блокування вступу України до ЄС, а також питання зняття санкцій ЄС з окремих впливових росіян.
Також угорський міністр із своїм російським колегою обговорив зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Сіярто був стурбований, що спільна трапеза лідерів нібито не відбулась.