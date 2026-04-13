Для Угорщини це "Майдан": економіст сказав, чи можуть в країні відбутися швидкі радикальні зміни

В Угорщині 12 квітня пройшли парламентські вибори, на яких дістала перемогу опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. Він зазначив, що його партія виграла вибори з величезним відривом і матиме дві третини місць у парламенті. Це свідчить про те, що на Угорщину чекатимуть серйозні перетворення.

Доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач розповів 24 Каналу, що політика Угорщини може радикально змінитися. Хоча є поширена думка, що "Тиса" та "Фідес" зроблені з одного тіста і мають спільну історичну спадщину, а також, за непідтвердженою інформацією, імовірно, обидві партії були профінансовані Росією.

Які зміни у політиці Угорщини вигідні для України?

Длігач впевнений, що угорцям потрібна зміна політики їхньої країни, тому й вони голосували не стільки за когось, скільки проти Віктора Орбана і його корумпованої влади. Тому можна сподіватися, що нова влада буде змушена вдатися до суттєвих змін.

"Це стосується відносин і з Росією, і з Європейським Союзом. Якщо Угорщина повернеться у європейський курс та заперечить подальшу співпрацю з Росією, це вже буде на користь України. Також є сподівання, що у нової угорської влади буде набагато краща проукраїнська риторика. Але для нас важливо, щоб її риторика була антиросійською", – наголосив доктор економічних наук.

Зверніть увагу! Петер Мадяр після того, як стало відомо про перемогу його партії у виборах, заявив, що має у планах відновити співпрацю у межах Вишеградської групи. Йдеться про союз чотирьох країн – Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини. Він сказав, що зробить Угорщину знову надійним партнером у ЄС та НАТО, а його наступні візити відбудуться, імовірно, до Варшави, Відня та Брюсселя.

Длігач згадав, що кілька років тому був у Будапешті і спілкувався з багатьма опозиційними політиками, бізнесменами і звичайними громадянами. Усі вони були категорично проти Орбана і мріяли про ці вибори та про те, що нарешті вдасться позбутися його влади.

Також я спілкувався з угорцями напередодні цих виборів і вони розглядали їх фактично як "Майдан". Вони так це не називають, але для них це елемент революції, щоб нарешті позбавитися ненависного "Януковича",

– підкреслив голова Advanter Group.

Відповідно в Угорщині, за його словами, буде великий запит на оновлення – персональні, процесів, сенсів тощо. Саме на це багато хто сподівається у бізнес-середовищі та громадянському суспільстві країни.

Тому, на думку Андрія Длігача, це буде не просто заміна прізвищ, а системні зміни. Водночас не слід очікувати швидкого повернення багатопартійності і плюралізму. Угорщина ще довго відходитиме від орбанізації, яка була там багато років. Однак це великий шанс для країни, і є сподівання, що вона ним скористається.

