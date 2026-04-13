Україна готує переговори Зеленського з Мадяром

Відверто проросійська влада йде з Угорщини. В України з'явився шанс налагодити відносини з Будапештом.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ розраховує на контакт між Володимиром Зеленським і лідером угорської партії "Тиса" Петером Мадяром. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також У Ростові зачекалися: у мережі реагують мемами на поразку Орбана на виборах

Якими можуть бути відносини Києва з новою угорською владою?

За словами міністра, Україна вже передала відповідні сигнали угорській стороні та чекає відповіді. Сибіга зазначив, що нова ситуація в Угорщині відкриває шанс покращити відносини між країнами.

Водночас є багато питань для обговорення – від співпраці на кордоні до підтримки України на шляху до ЄС.

Також Україна хоче, щоб Угорщина перестала блокувати важливі рішення: санкції проти Росії, фінансову допомогу та переговори про вступ до Євросоюзу.

Київ зі свого боку готовий дотримуватися європейських стандартів, зокрема щодо прав нацменшин.

Зауважимо, що Володимир Зеленський одним із перших привітав Петера Мадяра з перемогою на виборах і висловив сподівання на конструктивну співпрацю між країнами.

Чого очікувати Україні від Петера Мадяра?