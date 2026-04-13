Мадяр дає свою першу пресконференцію після перемоги на виборах: головні заяви політика
Голова партії "Тиса" Петер Мадяр дає свою першу пресконференцію після здобуття перемоги на виборах в Угорщині. Він розповідає, який курс тепер візьме країна.
Головні заяви політика з пресконференції зібрав 24 Канал.
Що заявив Петер Мадяр на пресконференції?
Мадяр прокоментував відносини з Росією і Китаєм
"Кремль висловився, і Пекін висловився. Я дякую їм за шанобливе сприйняття рішення угорського електорату, угорського народу, і вони також відкриті до прагматичної співпраці, як і Угорщина, бо географія є географія", – зазначив майбутній прем'єр.
Також Мадяр запевнив, що Угорщина "приєднається до Європейської прокуратури". Ця дія, яку блокував режим Орбана, необхідна також для розблокування європейського фінансування.
Майбутній прем'єр заявив, що має на меті змінити конституцію Угорщини, обмеживши кількість термінів прем’єр-міністра до 2.
"Ми встановимо обмеження у два терміни (для прем’єр-міністра, – 24 Канал), що в Угорщині означатиме вісім років на посаді прем’єра", – заявив він.
Мадяр не уточнив, чи йдеться про обмеження безперервного терміну, чи загального.
Сіярто знайшовся, він в МЗС знищує документи у шредері. Але це йому не допоможе,
"Віктор Орбан грав у таку п'ятивимірну шахову партію, і це, ймовірно, було однією з причин його поразки, серед іншого. Він говорив про все: Україну, Росію, Іран, іранського шаха, іранського аятоллу, президентські вибори в США", – зазначив Мадяр.
Ми утримуватимемося від втручання у внутрішні справи будь-якої іншої країни,