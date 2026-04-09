"Це лицемірство": Німеччина розкритикувала Венса через поїздку до Угорщини перед виборами

У Берліні заявили, що візит віцепрезидента США Джея Ді Венса до Будапешта перед виборами виглядає як спроба вплинути на голосування. Уряд Німеччини звинуватив його у подвійних стандартах і лицемірстві.

Уряд Німеччини різко розкритикував віцепрезидента США Джея Ді Венса після його візиту до Угорщини напередодні виборів. Про це пише Politico.

Що сказали в Німеччині про візит Венса в Угорщину?

У Берліні вважають, що така поїздка може виглядати як спроба вплинути на виборчий процес. Заступник речника уряду Себастьян Гілле заявив, що звинувачення Венса на адресу ЄС щодо втручання є безпідставними. За його словами, саме візит американського політика до Будапешта ставить під сумнів нейтральність.

Нагадаємо, що під час поїздки Венс виступив разом із прем'єром Віктором Орбаном і розкритикував Брюссель, звинувативши ЄС у тиску на Угорщину. Він назвав дії європейських інституцій прикладом іноземного втручання.

Зверніть увагу! Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що результати виборів в Угорщині матимуть великий вплив не лише на Європу, але й на Росію. Кремль активно втручається в угорські вибори, щоб зберегти свій вплив у Центральній Європі, і може вдатися до провокацій, щоб допомогти Орбану. Політолог також пояснив, що Віктор Орбан може запровадити надзвичайний стан та перенести вибори в Угорщині, або оскаржити їх результати, що призведе до політичної кризи.

