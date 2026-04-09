Укр Рус
Геополітика Європа "Це лицемірство": Німеччина розкритикувала Венса через поїздку до Угорщини перед виборами
9 квітня, 16:44
3

Юлія Харченко
Основні тези
  • Німеччина звинуватила віцепрезидента США Джея Ді Венса у втручанні у вибори в Угорщині через його візит до Будапешта.
  • Уряд Німеччини назвав звинувачення Венса на адресу ЄС безпідставними, вважаючи, що саме його візит підриває нейтральність.

У Берліні заявили, що візит віцепрезидента США Джея Ді Венса до Будапешта перед виборами виглядає як спроба вплинути на голосування. Уряд Німеччини звинуватив його у подвійних стандартах і лицемірстві.

Уряд Німеччини різко розкритикував віцепрезидента США Джея Ді Венса після його візиту до Угорщини напередодні виборів. Про це пише Politico.

Що сказали в Німеччині про візит Венса в Угорщину?

У Берліні вважають, що така поїздка може виглядати як спроба вплинути на виборчий процес. Заступник речника уряду Себастьян Гілле заявив, що звинувачення Венса на адресу ЄС щодо втручання є безпідставними. За його словами, саме візит американського політика до Будапешта ставить під сумнів нейтральність. 

Нагадаємо, що під час поїздки Венс виступив разом із прем'єром Віктором Орбаном і розкритикував Брюссель, звинувативши ЄС у тиску на Угорщину. Він назвав дії європейських інституцій прикладом іноземного втручання.

Зверніть увагу! Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що результати виборів в Угорщині матимуть великий вплив не лише на Європу, але й на Росію. Кремль активно втручається в угорські вибори, щоб зберегти свій вплив у Центральній Європі, і може вдатися до провокацій, щоб допомогти Орбану. Політолог також пояснив, що Віктор Орбан може запровадити надзвичайний стан та перенести вибори в Угорщині, або оскаржити їх результати, що призведе до політичної кризи.

Вибори в Угорщині: що потрібно знати?

  • Парламентські вибори в Угорщині 2026 року призначені на 12 квітня. Громадяни обиратимуть новий склад Національної асамблеї. Це буде вже десяте голосування такого рівня з 1990 року.

  • Очікувані парламентські вибори в Угорщині протиставлять чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана з партії "Фідес", який керує країною вже 16 років, та опозиційну партію "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра. Опитування свідчать про зростання популярності Мадяра та підвищені шанси опозиції на успіх.

  • Нагадаємо, що Дональд Трамп висловив свою підтримку прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану під час його мітингу. Трамп заявив, що є великим шанувальником Орбана і що Сполучені Штати повністю його підтримують.