Гучна музика і танці: у Будапешті прихильники "Тиси" чекають на результати угорських виборів
- Перед угорським парламентом прихильники партії "Тиса" Петера Мадяра організували вечірку з гучною музикою і танцями в очікуванні результатів виборів.
- На площі Батьяні зібралися люди, які створюють позитивну атмосферу, проте лунають також образливі гасла на адресу партії "Фідес".
Виборці Петера Мадяра організовують вечірку перед угорським парламентом в очікуванні оголошення результатів виборів. Лунає гучна музика, люди танцюють.
Про це повідомляє Telex.
Як виглядає протест "Тиси" перед оголошенням результатів виборів?
Перед будівлею парламенту Угорщини зібралися прихильники партії "Тиса" Петера Мадяра. Там організували справжню вечірку з музикою і танцями.
На площі Батьяні на іншому березі Дунаю партія "Тиса" очікуватиме на оголошення результатів.
Якщо "Фідес" переможе, я піду в аеропорт,
– жартує молода жінка.
Серед присутніх панує позитивна атмосфера, лунають образливі гасла на адресу орбанівської партії "Фідес".
Які результати виборів прогнозують?
В останні дні перед виборами 21 дослідницький центр провів опитування серед громадян Угорщини.
Згідно з результатами, партія "Тиса" може розраховувати на 55% голосів, а "Фідес" – на 38% на виборах. Ця різниця в 17 відсотків більша, ніж те, що дослідницький центр вимірював будь-коли раніше.
Якщо прогноз справдиться, "Тиса" отримає 132 місця у парламенті зі 199.
Водночас за результатами підрахунку 6,56% голосів, "Тиса" випереджає "Фідес" і отримує попередньо близько 110 місць у парламенті.