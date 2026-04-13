Зітхнули з полегшенням: як у Європі відреагували на результат виборів в Угорщині
- Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром перемогла на парламентських виборах в Угорщині, здобувши конституційну більшість.
- Європейські лідери, зокрема Урсула фон дер Ляєн, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Кір Стармер, Фрідріх Мерц, привітали Мадяра з перемогою і висловили надію на посилення співпраці з Угорщиною.
Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром перемогла на парламентських виборах в Угорщині. Чинний прем'єр країни Віктор Орбан був змушений визнати свою поразку. Більшість лідерів Європи зраділа такому розвитку подій.
Після підрахунку понад 98% бюлетнів партія "Тиса" отримує у парламенті 138 місць, тобто вона здобуває конституційну більшість.
Як у Європі реагували на поразку Віктора Орбана і перемогу Петера Мадяра?
Однією із перших, хто відреагував на результати парламентських виборів в Угорщині, була глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Спершу вона у соцмережі "Х" написала, що цього дня "серце Європи найсильніше б'ється саме в Угорщині". У наступному дописі вона зазначила: "Угорщина обрала Європу. Європа завжди обирала Угорщину. Країна повертається на свій європейський шлях. Союз стає сильнішим".
Також не забарився із реакцією і президент України Володимир Зеленський. Він привітав Петера Мадяра та його "Тису" з "переконливою перемогою". Також політик висловив сподівання на розвиток співпраці між країнами.
Поступово з'явилися і оцінки виборів в Угорщині від інших європейських лідерів.
Польський прем'єр Дональд Туск зауважив, що Угорщина, Польща та Європа "знову разом". "Славетна перемога, дорогі друзі! Росіяни – додому!", – написав політик. Він опублікував відео, на якому телефонує Мадяру, з підписом "Ласкаво просимо назад до Європи!".
Зі словами привітання до Петера Мадяра телефонував президент Франції Еммануель Макрон. "Франція вітає перемогу демократії та відданість угорського народу цінностям ЄС і місцю Угорщини в Європі", – написав політик.
Німецький канцлер Фрідріх Мерц і собі привітав Петера Мадяра з перемогою. "Угорський народ зробив свій вибір. Щирі вітання з перемогою на виборах, дорогий Петере Мадяре. З нетерпінням чекаю на співпрацю з вами. Об'єднаймо зусилля заради сильної, безпечної і, передусім, єдиної Європи".
Президент Литви Ґітанас Науседа назвав перемогу Петера Мадяра "великою перемогою для Угорщини та Європи". "Є багато речей, які ми могли б і повинні зробити заради демократії, справедливості та миру", – написав він.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер теж привітав Петера Мадяра, додавши, що це "історичний момент не лише для Угорщини, але й для європейської демократії".
Голова Європейської Ради Антоніу Кошта зазначив, що рекордна явка на виборах продемонструвала демократичний дух угорського народу.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес привітав угорців з "історичними виборами". За його словами, перемога Мадяра – це перемога Європи та європейських цінностей.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні привітала Петера Мадяра з перемогою і висловила надію на спільну конструктивну роботу "в інтересах наших народів та спільних викликів на європейському й міжнародному рівнях".
Також вона подякувала Віктору Орбану за роки співпраці. "Я знаю, що й з опозиції він продовжить служити своїй нації", – додала Мелоні.
Друг Орбана, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, у своїй заяві привітав Мадяра і зазначив, що готовий до інтенсивної співпраці з новим прем'єр-міністром Угорщини. Не забув він "додати трохи дьогтю до банки меду". "Вважаю, що Словаччина, Угорщина та Центральна Європа загалом і надалі зацікавлені у відновленні роботи нафтопроводу "Дружба", – написав Фіцо.
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що перемога Мадяра має велике значення не лише для Угорщини, а й для Європи та всіх, хто вірить у ліберальну демократію.
У ЄС, ймовірно, зраділи поразці Віктора Орбана
Напередоні виборів в Угорщині Reuters писали, що європейські дипломати очікують поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині 2026 року. Однак вони не впевнені, що це суттєво змінить політику Будапешта щодо ЄС.
За даними видання, багато чиновників ЄС розчаровані Орбаном через його блокування рішень щодо України, санкцій проти Росії та зближення з Москвою. Вони сподіваються, що після зміни влади Угорщина припинить політичні блокування в ЄС.
Водночас у Брюсселі вважають, що Петер Мадяр може зберегти схожі позиції щодо міграції та розширення ЄС, зокрема щодо України.
Попри очікування змін, дипломати визнають: навіть за нового уряду радикального покращення відносин Угорщини з ЄС поки не прогнозують.