Іранська атака на військову базу на Кіпрі: у МЗС Британії розкрили перші деталі

Британська військова база Акротирі на Кіпрі була атакована безпілотником у ніч на 2 березня. Після удару там вживають "запобіжних заходів".

Про це розповіла міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер для Sky News.

Що розповіла глава МЗС Британії про іранську атаку на базу в Кіпрі?

Після атаки Іветт Купер заявила, що йдеться про удар безпілотника саме по злітно-посадковій смузі аеропорту Акротирі, де розташована база Королівських ВПС Британії. Міністерка зазначила, що наразі не може розкривати додаткові подробиці атаки, але запевнила: навколо бази вживають усіх необхідних заходів безпеки.

Довідково! Акротирі і Декелія – дві території на острові Кіпр, що перебувають під суверенітетом Великої Британії та мають статус британської заморської території. На територіях розміщуються британські військові бази та кілька населених пунктів. Сама територія становить приблизно 3% острову Кіпр.

За словами Купер, Велика Британія розглядає всі можливі сценарії для захисту своїх громадян, які опинилися в складній ситуації в країнах Перської затоки, зокрема й варіант масштабної евакуації. Вона також підтвердила, що британський уряд дозволяє США використовувати свої бази для ударів по ракетних об'єктах Ірану з оборонною метою.

Міністерка повідомила, що після запуску системи "реєстрації присутності" до влади звернулися вже 94 тисячі людей. Водночас, за оцінками уряду, близько 300 тисяч громадян Великої Британії в країнах Перської затоки можуть перебувати під загрозою через дії Ірану, зокрема в державах, де після атак було закрито повітряний простір.

Ми, безумовно, хочемо, щоб люди якомога швидше і безпечно повернулися додому,

– наголосила Купер.

На запитання про можливу евакуацію глава британського МЗС відповіла, що уряд опрацьовує всі доступні варіанти.

