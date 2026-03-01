Усе у диму, пасажири тікають: Іран вгатив по аеропорту Дубая, є поранені
- Іран атакував аеропорт у Дубаї, що призвело до поранень чотирьох працівників та призупинення всіх рейсів.
- Уламки від іранських повітряних цілей спричинили пожежу в порту Джебель-Алі, головному морському терміналі міста.
Іран уранці 1 березня атакував аеропорт у Дубаї, що в ОАЕ. До цього летовище зазнало атаки днем раніше, через що постраждали його працівники.
Про це повідомляють AP та CNN.
Які наслідки обстрілів аеропорту у Дубаї?
У Дубаї близько 09:00 за місцевим часом (07:00 – за київським) прогриміли нові вибухи. Пізніше стало відомо, що під іранською атакою опинився район місцевого аеропорту.
У Дубаї атакували аеропорт: дивіться відео
До цього летовище зазнавало обстрілів увечері 28 лютого. На кадрах, які виклали у мережу, видно, як люди тікають із задимленого проходу в міжнародному аеропорту Дубая. Також повідомлялося про евакуацію пасажирів летовища.
У Дубаї люди тікають з території аеропорту: дивіться відео
Джерела в авіації повідомили агентству Reuters, що внаслідок нічної атаки Ірану був "незначно пошкоджений" зал в одному з терміналів аеропорту. За словами офіційних осіб, четверо працівників летовища зазнали поранень.
Варто зазначити, що Дубай, що в Об'єднаних Арабських Еміратах, є найбільшим туристичним та торгівельним центром на Близькому Сході. Його аеропорт є одним з найзавантаженіших у світі та служить базою для Emirates, провідної міжнародної авіакомпанії.
Очевидці повідомили CNN, що після надзвичайної ситуації машини швидкої допомоги поспішили до аеропорту. Також відомо, що всі рейси до та з двох головних аеропортів Дубая призупинені до подальшого повідомлення.
Що відомо про обстріл порту у Дубаї?
Влада Дубая повідомляла, що уламки від іранських повітряних цілей спровокували пожежу в порту Джебель-Алі, головному морському терміналі міста та великому світовому перевалковому центрі.
У пресслужбі зазначили, що аварійно-рятувальні служби негайно відреагували на пожежу на одному з причалів порту та працюють над її локалізацією.
Розлогий Джебель-Алі, розташований між двома штучними островами Дубая у формі пальм, є найзавантаженішим портом світу за межами Східної Азії. Найвідоміший з цих островів, Пальма Джумейра, також постраждав.
Що відбувалося у Дубаї на тлі іранських атак?
В Дубаї на території готелю, де відпочивали російські туристи, впав уламок іранської ракети. Росіяни розповіли, що цей уламок упав у фонтан, постраждалих, за попередніми даними, не було.
28 лютого у Дубаї пролунали вибухи, ймовірно, в районі Бурдж-Халіфи. ЗМІ помітили, що Іран ніби спеціально цілить по туристичних об'єктах у Дубаї.
Українка, яка живе в ОАЕ, розповіла 24 Каналу, що вибухи в Дубаї нагадали їй 24 лютого 2022 року. Проте паніки в місті немає.