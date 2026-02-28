Ніби повернулася в 24 лютого, – українка з Дубая розповіла, як місто переживає атаки Ірану

Ранок 28 лютого на Близькому Сході почався з вибухів. І якщо спершу США вдарили по Ірану, то потім Тегеран відповів чи не всім сусідам. Згодом вибухи пролунали і в ОАЕ.

Українка, яка живе в Дубаї, дала ексклюзивний коментар 24 Каналу. З міркувань безпеки ми не вказуємо її ім'я та прізвище.

Як українці в Дубаї переживають удари Ірану?

Дівчина розповіла, почула перший вибух удень – близько 14:00.

Спочатку вирішила, що це звуки будівництва поряд, і мій український травмований мозок придумав собі шось. Потім знайшла в новини, виявилось – все-таки не придумав, а то іранські ракети... Друга хвиля була близько 17:00. Вже чути було сильно краще, налякалась так, ніби повернулась в 24 лютого. Не пам'ятаю, коли мене так трясло від страху в Україні.. Ми живемо відносно у віддаленому районі від центру, але звуки долітають добре,

– поділилася вона.

Втім, у місті не панікують, хоча людей багато. Згодом почалася третя хвиля ударів – ракетами чи безпілотниками.

"У деяких районах дійсно попадали уламки на готелі та інші будинки, на жаль. Аеропорти закриті на невизначений термін. Щастить, що тут майже всюди підземні паркінги. То пересиджую тут, так спокійніше. Але не вистачає дуже оповіщення про небезпеку, вже розумієш по факту", – розповіла українка.

Що відбувається в Дубаї?