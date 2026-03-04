Пекло на землі: США й Ізраїль буквально стирають Тегеран

Вдень 4 березня в Ірані знову лунають вибухи. Країну продовжують атакувати США й Ізраїль.

Західні оглядачі пишуть про "апокаліптичні сцени" в Тегерані. Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Ірані вдень 4 березня?

В мережі пишуть, що удари не припиняються, стираючи Тегеран з лиця землі.

Апокаліптичні сцени в Тегерані. Безперервні повітряні атаки США та Ізраїлю,

– зауважили в Clash Report.

На відео, поширених у мережі, добре помітно чорний і білий дим над містом.

Наслідки ударів по Тегерану сьогодні: дивіться відео

В Ізраїлі взяли на себе відповідальність за удари. Там пояснили, що ізраїльські військово-повітряні сили (ВПС) "демонтували системи оборони та виявлення іранського терористичного режиму в аеропорту "Мехрабад" у Тегерані".

Під час десятої хвилі ударів ізраїльських ВПС, керованих розвідкою Ізраїлю по всьому Тегерану, винищувачі націлилися на інфраструктуру аеропорту "Мехрабад" у Тегерані. В рамках удару були знищені системи оборони та виявлення, які використовувалися іранським терористичним режимом і становили загрозу для літаків ізраїльських ВПС,

– ідеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Показуємо Мехрабад на карті:

Як заявлено, Ізраїль продовжує руйнувати всю інфраструктуру "іранського терористичного режиму" по всьому Ірану.

США "тільки починають"