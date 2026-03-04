Пекло на землі: США й Ізраїль буквально стирають Тегеран
- Ізраїль атакував Тегеран, знищуючи системи оборони в аеропорту "Мехрабад".
- Оглядачі пишуть, що удари не припиняються.
Вдень 4 березня в Ірані знову лунають вибухи. Країну продовжують атакувати США й Ізраїль.
Західні оглядачі пишуть про "апокаліптичні сцени" в Тегерані. Деталі зібрав 24 Канал.
Дивіться також Масштабна операція "Епічна лють" проти Ірану: що відбувається зараз на Близькому Сході
Що відомо про вибухи в Ірані вдень 4 березня?
В мережі пишуть, що удари не припиняються, стираючи Тегеран з лиця землі.
Апокаліптичні сцени в Тегерані. Безперервні повітряні атаки США та Ізраїлю,
– зауважили в Clash Report.
На відео, поширених у мережі, добре помітно чорний і білий дим над містом.
Наслідки ударів по Тегерану сьогодні: дивіться відео
В Ізраїлі взяли на себе відповідальність за удари. Там пояснили, що ізраїльські військово-повітряні сили (ВПС) "демонтували системи оборони та виявлення іранського терористичного режиму в аеропорту "Мехрабад" у Тегерані".
Під час десятої хвилі ударів ізраїльських ВПС, керованих розвідкою Ізраїлю по всьому Тегерану, винищувачі націлилися на інфраструктуру аеропорту "Мехрабад" у Тегерані. В рамках удару були знищені системи оборони та виявлення, які використовувалися іранським терористичним режимом і становили загрозу для літаків ізраїльських ВПС,
– ідеться в повідомленні ЦАХАЛу.
Показуємо Мехрабад на карті:
Як заявлено, Ізраїль продовжує руйнувати всю інфраструктуру "іранського терористичного режиму" по всьому Ірану.
США "тільки починають"
Тим часом міністр війни США Піт Гегсет на брифінгу заявив, що Америка тільки починає. Ця заява вкладається в логіку попередніх, адже 3 березня нові удари анонсував і сам Дональд Трамп, і Марко Рубіо. Дехто переклав слова президента США як "ми вибиваємо з Ірана лайно".
Також Гегсет сказав, що США контролюють небо над Іраном. Винищувачів і бомбардувальників дедалі більшає.