Від оголошення перемир'я минула година: Іран атакував Ізраїль, там готують "рішучу відповідь"

Уночі вівторка, 24 червня, Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль домовилися про повне припинення вогню. Однак уже вранці Тегеран почав обстрілювати ізраїльські території.

Зрештою ЦАХАЛ отримав вказівку завдати "інтенсивних ударів" у відповідь на порушення перемир'я. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Що відомо про нове загострення

Уранці 24 червня Іран продовжив обстріли, запустивши декілька груп ракет. Зокрема, пошкодження зафіксовано в місті Беер-Шева – у зруйнованих будівлях стався витік газу, є загиблі та поранені.

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Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказав військовим "рішуче відповісти на порушення Іраном перемир'я, завдавши інтенсивних ударів по цілях режиму в самому центрі Тегерана".