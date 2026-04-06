Встановили світовий рекорд: в Ірані вже понад місяць немає інтернету
- Іран тримає країну в цифровій блокаді вже 37 днів, встановивши світовий рекорд найдовшого національного відключення інтернету.
- Відключення інтернету почалося 28 лютого через активні військові дії на Близькому Сході, залишаючи громадянам тільки обмежений доступ до внутрішнього інтернету.
Уряд Ірану вже 37 днів тримає країну в тотальній цифровій блокаді, що стало найдовшим у світі випадком повного відключення інтернету на національному рівні. Для громадян це перетворилося на серйозне випробування, оскільки працює лише обмежений внутрішній інтернет і заблоковані VPN-сервіси та супутниковий зв'язок.
Цифрова блокада в Ірані триває вже більше, ніж 864 години. Про це повідомляє AlArabiya з посиланням на дані моніторингової групи NetBlocks.
Дивіться також До "пекла" лишилися лічені години: США та Іран обговорюють можливість 45-денного перемир'я
Що відомо про блокування інтернету в Ірані?
Як зазначають аналітики NetBlocks, інтернет-блекаут в Ірані наразі є найдовшим зафіксованим вимкненням мережі в масштабах країни. Відключення від всесвітньої мережі відбулося 28 лютого, після початку активних воєнних дій на Близькому Сході.
Для пересічних громадян ситуація стала серйозним випробуванням. Мешканці Ісфахана та Тегерана розповідають, що відсутність доступу до надійних новин і соціальних мереж відчувається як "життєва потреба" або "неможливість дихати".
Наразі в країні працює лише обмежений внутрішній інтернет, який дозволяє переглядати урядові та локальні сайти. Використання VPN для доступу до інстаграму або іноземних медіа карається попередженнями та можливим ув'язненням. Супутниковий інтернет, зокрема Starlink, офіційно заборонено і доступний лише небагатьом користувачам.
Аналітики NetBlocks відзначають, що безперервність блокади робить її унікальною порівняно з іншими країнами, де раніше траплялися короткочасні відключення чи регіональні обмеження.
Зверніть увагу! Експерт з питань інтернету, зв'язку та даних Сергій Шишкін розповів 24 Каналу, що іранський режим вже давно намагається ізолюватися та створити свій власний "інтернет", щоб усередині країни можна було контролювати весь цивільний трафік, тому війна стала гарною можливістю втілити задуми.
В Ірані вже не вперше вимикають інтернет: що відомо про попередні випадки?
У червні 2025 року Іран зіткнувся з масштабними перебоями в роботі інтернету через ізраїльські удари та кібератаки, що суттєво ускладнили доступ до міжнародних ресурсів і заблокували низку західних сервісів, які мали попит серед іранців.
Водночас Національна інформаційна мережа Ірану залишалася працездатною. Одним із можливих способів обходу обмежень розглядали Starlink, проте, як згадувалося раніше, її використання в країні офіційно заборонене.
Крім того, інтернет обмежували й ще раніше. Зокрема під час протестів 2019 року, влада вже запроваджувала повний інтернет-блекаут.