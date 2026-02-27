БпЛА залетів в урядовий квартал: The Atlantic пояснив, чому Маск обмежив Starlink для росіян

Наприкінці січня засновник компанії SpaceX Ілон Маск на прохання України обмежив роботу супутникової платформи Starlink для російських військових. Причиною цього став інцидент із ворожим безпілотником, який залетів в урядовий квартал у Києві.

Про це йдеться в матеріалі журналіста Саймона Шустера для видання The Atlantic.

Як стався інцидент із залітанням БпЛА в урядовий квартал?

У матеріалі зазначено, що наприкінці січня російський ударний безпілотник прорвався крізь українську протиповітряну оборону та долетів до урядового кварталу Києва, прямуючи в бік Офісу Президента України. За словами очевидців, дрон летів настільки низько, що працівники Кабінету Міністрів могли бачити його з вікон сьомого поверху.

Купа людей побачила це і бігала навколо, питаючи: "Що це, чорт забирай, було?",

– розповів один з урядовців на умовах анонімності.

Безпілотник, пізніше ідентифікований як російський БМ-35 "Італмас", врізався у сусідню будівлю, спричинивши у ній незначні пошкодження. Постраждалих не було.

Водночас інцидент, про який раніше не повідомляли публічно, став поштовхом до подій, що несподівано змінили ситуацію на полі бою – завдяки рішенню американського підприємця Ілона Маска.

Саймон Шустер пише, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році супутниковий інтернет Starlink став ключовим елементом сучасної війни. Система дозволяє військовим залишатися онлайн навіть у зоні бойових дій, координувати підрозділи та керувати безпілотниками, а її стабільність і покриття фактично не мають аналогів.

Однак роль Маска у війні неодноразово викликала суперечки. Восени 2022 року він обмежив використання Starlink поблизу окупованого Криму, що українські військові сприйняли як перешкоду операціям проти російського флоту. Сам бізнесмен пояснював це бажанням уникнути ескалації та ризику ядерного конфлікту. Цього разу ситуація склалася інакше.

Чому Маск вирішив обмежити Starlink для росіян?

Після інциденту з безпілотником у центрі столиці українські посадовці звернулися безпосередньо до Ілона Маска. Новий міністр оборони Михайло Федоров надав докази того, що російські війська використовують Starlink для керування ударними дронами.

Після переговорів із командою SpaceX було реалізовано план обмеження доступу російських сил до мережі. Наприкінці січня компанія запровадила так званий "білий список" – систему, яка дозволяє працювати лише підтвердженим українським користувачам, блокуючи інші термінали.

За словами джерел The Atlantic, програмне рішення створили приблизно за один день, а команда отримала чітку вказівку максимально сприяти Україні.

Уже на початку лютого російські підрозділи почали стикатися з серйозними перебоями зв'язку. Російський "військкор" Олександр Коц визнав проблеми через обмеження Starlink.

Starlink – наша ахіллесова п'ята… Я навіть не можу уявити, як ми можемо наздогнати творіння Маска,

– сказав Коц.

Без стабільного зв'язку російські війська втратили частину можливостей керування безпілотниками та координації оборони. За словами президента України, за перші три тижні лютого українські сили звільнили понад 300 квадратних кілометрів території.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також повідомив про звільнення восьми населених пунктів і понад 400 квадратних кілометрів за місяць – темпи, яких не було понад рік.

Що показала ситуація зі Starlink та дронами росіян?

Шустер наголошує, що, попри нинішню перевагу, у Європі зростає занепокоєння через залежність від приватної компанії. Голова німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер наголосив, що Європа повинна створити альтернативу.

Чи хочемо ми бути залежними від Ілона Маска? Ні… Нам потрібно бути незалежними від Маска. Це стратегічна необхідність,

– заявив Паппергер.

Україна також намагається розвивати альтернативні системи зв'язку, включно з Mesh-мережами, але жодна з них поки не може зрівнятися з можливостями Starlink.

У матеріалі зазначено, що останні події ще раз показали, наскільки цифрові технології стали визначальними у сучасній війні. Через супутникову мережу одна приватна компанія здатна змінювати баланс сил на полі бою – іноді буквально за кілька днів.

Сам Маск заявив, що заходи проти несанкціонованого використання Starlink Росією спрацювали, і пообіцяв продовжувати підтримку: "Повідомте нас, якщо потрібно зробити більше".

Хоча ці зміни навряд чи здатні самі по собі вирішити результат війни, вони вже вплинули на ситуацію на фронті та можуть зміцнити позиції України у майбутніх переговорах.

