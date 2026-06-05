Листа Зеленського "не отримували", а оцінку хочуть дати: в Кремлі заплуталися у заявах

Росіяни кажуть, нібито Україна не передавала їм відкритий лист Зеленського до Путіна. Принаймні, вони "не отримували" його. Але раніше обіцяли "оцінити" листа.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.

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Чи отримувала Росія листа Зеленського?

Міністр закордонних справ цієї країни каже, що ні.

Росія по дипломатичних каналах не отримувала жодного листа Зеленського,

– сказав Лавров.

Згодом ТАСС навело слова речника Путіна Дмитра Пєскова. Той закликав дочекатися, доки Путін дасть оцінку листу Зеленського – диктатору нібито вже доповіли про лист українського президента.

Але "Росія не має офіційних каналів спілкування з Україною", сказав він раніше.

Цікаво, що вдень 5 червня Пєсков говорив про реакцію господаря Кремля так: "Не будемо забігати наперед".

Також, за його словами, Путіну доповіли про реакції світових лідерів на лист Зеленського.

Іще Пєсков припускав, що "тема листа Зеленського" фігуруватиме в зверненні Путіна на Петербурзькому економічному форумі (ПМЕФ).

Що за відкритий лист Путіну написав Зеленський?

Увечері 5 червня лист з'явився на сайті Офісу Президента. На сайті МЗС України є і версія російською мовою.

В ньому президент закликав обміняти всіх на всіх, зупинити вогонь і розпочати перемовини. Він наголосив, що дипломатія має початися з поточної лінії фронту.

І найголовніше: Зеленський запропонував Путіну зустрітися в конкретну дату – у Швейцарії, Туреччині або якійсь арабській країні.

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Київ офіційно передасть Москві цього листа дипломатичними каналами.