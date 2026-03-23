Поляки люблять угорців, але ненавидять Путіна, – Навроцький про відносини з Будапештом

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про хороше ставлення до Угорщини, проте зазначив, що не поділяє усі позиції країни, зокрема, це стосується прихильності Будапешта до російської сторони.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком у Перемишлі з нагоди Дня польсько-угорської дружби. Про це повідомляє канцелярія Кароля Навроцького в соцмережі X.

Як Навроцький ставиться до Угорщини?

Кароль Навроцький під час розмови заявив, що Польща цінує відносини з Угорщиною, проте не погоджується з нею у всьому. Зокрема, йдеться про Росію, яку Варшава вважає загрозою, а Володимира Путіна злочинцем.

Ми маємо усвідомлювати, що не в усьому ми згодні. Для Польщі Путін і Росія є екзистенційною загрозою. Поляки люблять угорців, ненавидять Путіна, який є військовим злочинцем. Однак держави роблять свій дипломатичний вибір,

– пояснив він.

Ба більше, згідно з оприлюдненою інформацією, за словами польського президента, російський диктатор є прямою загрозою для європейської ідеї, а також для східного флангу НАТО і для Європейського Союзу.

Водночас в канцелярії підтвердили його візит до Будапешта 23 березня. Глава Бюро міжнародної політики польського президента Марчин Пшидач заявив, що Навроцький матиме зустріч з прем'єром Віктором Орбаном.

Увечері очікується продовження переговорів між президентами Навроцьким та Шуйоком у Будапешті, а також зустріч з прем'єр-міністром Угорщини (Віктором Орбаном – 24 Канал), – написав Марчин Пшидач у соцммережі Х.

