Дух Анкориджа випаровується, – Лавров про погіршення відносин Росії та США через Іран та Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про агресію США та Ізраїлю, коментуючи ескалацію на Близькому Сході. На його думку, відносини між Росією та Сполученими Штатами погіршилися.

Водночас він натякнув на причетність України та Європи до цього. Подібну заяву він зробив у четвер, 5 березня, повідомляє Clash Report.

Як Росія реагує на конфлікт на Близькому Сході?

Сергій Лавров згадав про переговори американської та російської сторін на Алясці у серпні 2025 року, після яких Москва неодноразово заявляла про "дух Анкориджа", маючи на увазі спільні домовленості за результатами зустрічі.

Дух – це атмосфера, і вона була товариською, поважною. Але дух випаровується, хоча в Анкорджі було конкретне розуміння.

– поскаржився він.

За його словами, "розуміння" Анкориджу передбачало суттєві поступки та серйозні компроміси з боку Росії задля закінчення війни, але Україна та Європа, мовляв, докладають зусиль, щоб його "переписати", тобто змінити.

Він звинуватив США та Ізраїль в агресії проти Ірану, який, за словами російського міністра, є стратегічним партнером Москви, яка "разом з іншими членами міжнародної спільноти", унеможливить військову операцію проти режиму.

"Росія готова з партнерами підготувати проект резолюції щодо припинення бойових дій на Близькому Сході, потрібен простий текст на сторінку", – додав він.

Водночас міністр закордонних справ Росії вказав, що Сполучені Штати продовжують дотично допомагати Україні у війні, і що багато антиросійських санкцій уклали саме з моменту початку другого президентства Дональда Трампа.

Чи допомогла Ірану Росія?

ISW повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану згадав про існування міжнародного права й закликав до припинення вогню на Близькому Сході.

До цього російські посадовці відреагували на удари США та Ізраїлю по Ірану традиційними заявами із засудженням. Утім, Кремль виявився неготовим активно підтримувати Тегеран під час бойових дій проти нього.

Разом з тим Володимир Путін після мовчання відреагував на загибель іранського аятоли Алі Хаменеї. Російський диктатор мав розмову з президентом Масудом Пезешкіаном і назвав ліквідацію "цинічним убивством".

До слова, раніше політтехнолог Олег Постернак пояснив 24 Каналу, що через війну на Близькому Сході вплив Путіна скорочується. Загалом Росія втрачає свої зовнішньополітичні позиції, що впливає на її підтримку та імідж.