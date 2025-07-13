Японія в минулому теж була імперією: чому корейці можуть краще зрозуміти українців за японців

У минулому Японія також була імперією, здійснюючи колоніальну політику стосовно Кореї. Тому, корейці, які боролися за незалежність, могли б дуже добре зрозуміти українців.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів колишній японський дипломат і журналіст Такаші Хірано. Він назвав цікавий нюанс, який спостерігається сьогодні.

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У чому відмінність?

За його словами, попри вищезгаданий факт, Японія надає Україні більше підтримки, ніж Південна Корея. Крім того, у корейському суспільстві майже не говорять про те, що ця війна пов'язана з деколонізацією, тобто позбавленням контролю з боку Росії.

Я вважаю, що тут є сенс говорити з корейськими колегами більше – будувати діалог на основі схожого досвіду, схожої історичної памʼяті про боротьбу з імперіями поруч. Бо Японія, хоч і мала імперське минуле, вже давно відмовилася від таких амбіцій. А Росія – ні. Вона й досі продовжує діяти як класична імперія,

– каже Хірано.

На його думку, українцям варто знати та усвідомлювати той факт, що інші народи також пройшли подібний шлях, і що, зокрема, попри історичні відмінності між Україною та Японією існують глибші історичні паралелі, ніж може здаватися спершу.

Він також розповів, що Японія надавала допомогу Україні ще з 2014 року, але водночас прагнула зберегти теплі стосунки з Росією. Такий підхід був зумовлений, зокрема, сподіваннями Токіо вирішити територіальні суперечки з Москвою дипломатією.