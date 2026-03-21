"Період подружніх розбіжностей": The Economist заявляє про погіршення відносин України та ЄС

Україна та її європейські союзники переживають період розладу після майже 4 років "подружнього союзу". Каменем спотикання, зокрема, стали суперечки стосовно постачання російської нафти країнам Європи.

Про це пише журнал The Economist. Утім, поточний період у відносинах між Києвом та блоком ще не є остаточним провалом.

Чому відносини України та ЄС погіршилися?

The Economist порівняв Україну та Європейський Союз з подружжям, зазначивши, що навіть у найщасливіших шлюбах стаються сварки, і, згідно з оприлюдненою інформацією, те ж саме стосується геополітичних союзів.

Коли партнери беруться за важливу справу, чи то виховання дітей, чи, можливо, протидії неоімперським планам російського деспота, певне тертя цілком очікуване,

– ідеться у публікації.

Зазначається, що питання поставок російської нафти до Європи постійно спричиняє суперечки. Зокрема, нещодавній епізод з пошкодженим нафтопроводом "Дружба" вилився навіть у взаємні звинувачення у шантажі.

Водночас європейські партнери незадоволені наполегливою вимогою Києва прийняти його до складу ЄС якомога швидше. Ба більше, ситуацію у взаєминах між Україною та блоком загострює президент США Дональд Трамп.

Наприклад, у січні Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі звинуватив Європу в геополітичній слабкості замість того, щоб стати на її бік під час загострення навколо Гренландії.

Попри вищезгадані негаразди, говорити про "розлучення" України з Європейським Союзом наразі зарано, оскільки, за даними видання, все виглядає так, що партнери все ж просто не можуть обійтися один без одного.

"Радше навпаки, пара може вийти з цього бурхливого періоду сильнішою. У геополітиці, як і в шлюбі, найгучніші суперечки часто виникають між партнерами, які розуміють, що просто не можуть піти", – наголошують у статті.

