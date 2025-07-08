США знову постачатимуть зброю Україні: усе, що відомо про відновлення військової допомоги

Після призупинення військової допомоги США все ж планують відновити постачання для України. Такий крок Дональд Трамп пояснив необхідністю дати Києву можливість захиститися на тлі посилених атак Росії.

Йдеться про додаткову оборонну зброю. Детальніше про відновлення американської допомоги – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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США відновлять постачання зброї

Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським у п'ятницю, 4 липня, Дональд Трамп запевнив, що відновить постачання зброї в Україну, аби допомогти їй протистояти російським атакам. "США надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити", – пише WSJ з посиланням на джерела.

Згодом американський президент повторив це на зустрічі із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в понеділок, 7 липня.

Ми повинні це зробити. Вони повинні бути в змозі захистити себе. Вони дуже сильно постраждали. Ми відправимо ще трохи зброї – насамперед оборонної,

– заявив Трамп.

У вівторок, 8 липня, обговорити це планує Рада національної безпеки Білого дому.

Про відновлення постачання найближчим часом писало й Politico, посилаючись на обізнаних про хід переговорів між Вашингтоном і Києвом співрозмовників. Окрім того, незабаром може відбутися зустріч спецпосланця американського президента Кіта Келлога з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Чому Пентагон затримав допомогу

Після ударів по іранських ядерних об'єктах Трамп нібито розпорядився провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону, однак не наказував міністерству заморозити допомогу Києву.

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, перегляд постачання американської зброї та військової техніки стосується всіх країн, а не лише України. Саме міністр оборони Піт Гегсет при вступі на посаду ініціював відповідний "стандартний огляд".

Це пауза, щоб переконатися, що все, що Пентагон відправляє туди, – у найкращих інтересах наших військових і наших чоловіків і жінок у формі,

– заявила вона.

Об'єднаний штаб Пентагону нібито завершив оцінку замороженої допомоги Україні. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн нібито готує рекомендацію Гегсету щодо того, чи варто відновити постачання, пише WSJ.

Яку саме зброю отримає Україна

Пауза у військовій допомозі збіглася з черговою хвилею потужних російських атак по Україні. Країна-агресорка відреагувала на рішення Вашингтона, стверджуючи, що США нібито не мають достатніх запасів зброї, хоча підтверджень цьому не надала.

Тож після різкої критики як всередині країни, так і з боку союзників, Трамп дав зрозуміти, що курс Вашингтона знову змінюється – йдеться про "додаткову оборонну зброю".

За вказівкою Трампа Міністерство оборони надішле додаткову оборонну зброю в Україну, щоб гарантувати, що українці зможуть захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру,

– заявив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

Він додав, що система оцінки військових постачань по всьому світу залишається в силі та є неодмінною частиною оборонних пріоритетів у межах політики "Америка понад усе".

Що каже Зеленський

Увечері понеділка, 7 липня, український президент заявив, що Україна веде переговори зі США щодо постачання систем ППО Patriot і ракет до них. Зокрема, найближчим часом заплановано відповідні зустрічі в Італії.

Я доручив міністру оборони України готувати й наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах, і вже сьогодні обговорив кілька варіантів з прем'єр-міністром Британії Стармером,

– повідомив Зеленський.

Нагадаємо, раніше він назвав телефонну розмову з Трампом 4 липня "найкращою за весь час". Лідери обговорили російські повітряні удари, ситуацію на фронті, можливості щодо ППО, а також домовились "працювати над збільшенням захисту неба".