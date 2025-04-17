Відповідь Росії щодо миру буде вже цього тижня, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже цього тижня Росія повідомить свою позицію щодо миру. Лише після цього будуть ухвалювати певні рішення.

Трамп також висловив сподівання, що ситуація в Україні наближається до мирного врегулювання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву американського лідера під час брифінгу з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

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Що заявив Трамп про війну в Україні

За словами президента США, він хоче, аби війна та вбивства людей припинилися. Трамп висловив невдоволення через те, що російський диктатор Владімір Путін довго приймає рішення та затягує перемовини.

Я думаю, що він запізнюється. Дуже повільно все йде. Я не радий з цього приводу. Ми будемо очікувати і я сподіваюся, що він доволі швидко дасть свою відповідь,

– каже американський лідер.

Зазначимо, що під час цього брифінгу Трамп також назвав дату, коли Україна та Сполучені Штати підпишуть угоду про корисні копалини. За його словами, це має статися у наступний четвер, 24 квітня.

Нагадаємо, що у березні США представили новий варіант угоди про надра. Наступні тижні Україна формувала свою позицію щодо нього, а вже 11 квітня пропозиції української сторони передали американській команді.