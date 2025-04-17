Відповідь Росії щодо миру буде вже цього тижня, – Трамп
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія повідомить свою позицію щодо миру цього тижня, після чого будуть ухвалені рішення.
- Трамп висловив невдоволення через затягування переговорів російським президентом Владіміром Путіним.
Президент США Дональд Трамп заявив, що вже цього тижня Росія повідомить свою позицію щодо миру. Лише після цього будуть ухвалювати певні рішення.
Трамп також висловив сподівання, що ситуація в Україні наближається до мирного врегулювання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву американського лідера під час брифінгу з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.
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Що заявив Трамп про війну в Україні
За словами президента США, він хоче, аби війна та вбивства людей припинилися. Трамп висловив невдоволення через те, що російський диктатор Владімір Путін довго приймає рішення та затягує перемовини.
Я думаю, що він запізнюється. Дуже повільно все йде. Я не радий з цього приводу. Ми будемо очікувати і я сподіваюся, що він доволі швидко дасть свою відповідь,
– каже американський лідер.
Зазначимо, що під час цього брифінгу Трамп також назвав дату, коли Україна та Сполучені Штати підпишуть угоду про корисні копалини. За його словами, це має статися у наступний четвер, 24 квітня.
Нагадаємо, що у березні США представили новий варіант угоди про надра. Наступні тижні Україна формувала свою позицію щодо нього, а вже 11 квітня пропозиції української сторони передали американській команді.