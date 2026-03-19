ФБР перевіряє Джо Кента, який подав у відставку через війну з Іраном та розлютив Трампа, – NYT
- ФБР розслідує Джо Кента за підозрою у витоку секретної інформації, що стосується війни з Іраном.
- Слідство тривало ще до його відставки та стосується можливого передання конфіденційних даних через контакти з медіа.
У США розгорівся новий скандал навколо війни з Іраном. Колишній високопосадовець адміністрації Дональда Трампа Джо Кент, який публічно виступив проти конфлікту та подав у відставку, опинився під розслідуванням ФБР.
Його підозрюють у можливому витоку секретної інформації. Про це повідомляє NYT.
Що відомо про розслідування ФБР?
Федеральне бюро розслідувань США розпочало розслідування щодо колишнього директора Національного контртерористичного центру Джо Кента, якого підозрюють у можливому витоку засекреченої інформації.
За даними журналістів, розслідування тривало ще до того, як Кент подав у відставку. Воно могло розпочатися кілька місяців тому і стосується можливого передання конфіденційних даних, пов’язаних із питаннями безпеки та війни проти Ірану.
За інформацією джерел, підозри щодо Кента могли виникнути через ймовірні контакти з медіа та публічні коментарі, в яких він розкривав деталі, пов’язані з національною безпекою. Однак офіційні деталі розслідування залишаються засекреченими.
Відомо, що Джо Кент – колишній військовий, ветеран спецпідрозділів та ексспівробітник ЦРУ. У 2025 році він очолив Національний контртерористичний центр і був одним із ключових радників президента з питань безпеки.
Його відставка і подальше розслідування ФБР стали черговим свідченням розколу всередині американської влади щодо війни з Іраном. Ситуація також підкреслює напруженість між політичним керівництвом та частиною силового блоку США.
Чому Джо Кент подав у відставку?
Джо Кент залишив посаду 17 березня, ставши одним із найвищих посадовців, які відкрито виступили проти військової кампанії США проти Ірану. У своїй заяві він наголосив, що не може "з чистою совістю підтримувати війну", а також поставив під сумнів обґрунтованість конфлікту.
Зокрема, Кент заявив, що Іран "не становив неминучої загрози" для США та звинуватив у початку війни вплив Ізраїлю і його союзників у Вашингтоні. Його позиція викликала різку реакцію з боку президента Дональда Трампа. Глава Білого дому публічно розкритикував Кента, назвавши його "слабким у питаннях безпеки" і заявивши, що в адміністрації не потрібні люди, які не вважають Іран загрозою.
Водночас у Білому домі та розвідувальному співтоваристві намагалися дистанціюватися від заяв ексчиновника. Представники адміністрації наполягають, що мали "переконливі докази" загрози з боку Ірану, які й стали підставою для початку військових дій.