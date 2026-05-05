Проєвропейський уряд Румунії пішов у відставку: чому країну накрила політична криза

Проєвропейський уряд Румунії у вівторок, 5 травня, пішов у відставку. Сталося це унаслідок політичної кризи, яка тривала з кінця квітня.

Про це пише Digi24.

Що відомо про відставку уряду в Румунії?

Парламент Румунії підтримав вотум недовіри уряду Іліє Боложана, який перед цим залишили сім членів Соціал-демократичної партії.

Голосування було ініційоване соціал-демократами та ультраправими. Спільне пленарне засідання Палати депутатів та Сенату тривало з 11:00 до 14:00. Згодом парламентарям оголосили результати голосування.

Вотум недовіри уряду підтримав 281 депутат, проти виступили 4, ще 3 бюлетені анулювали.

У нас буде новий уряд у розумний час. Я виключаю сценарій дострокових виборів і наголошую, що після завершення цих процедур у нас буде прозахідний уряд,

— оголосив президент Румунії.

До слова, для вотуму недовіри було б достатньо 233 голоси. Зазначається, що цього разу відповідне рішення прийняли з найбільшою кількістю голосів в історії парламенту.

З цього моменту Румунія вступила у період переговорів і консультацій щодо формування нового уряду.

Президент має висунути нову кандидатуру прем'єра. Якщо станеться так, що парламент двічі відхилить пропозиції, то глава держави зможе розпустити його.

Що сталося в Румунії?

Політична криза у Румунії почалася після розколу керівної коаліції. Вона прийшла до влади майже рік тому – у червні 2025.

Уряд намагався стабілізувати державні фінанси та зменшити бюджетний дефіцит. Усе це супроводжувалося непопулярними заходами, наприклад, скороченням робочих місць у держсекторі та підвищенням податків.

20 квітня Соціал-демократична партія проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єр-міністра Іліє Боложана та закликала його піти у відставку. Близько 97,9% голосів під час партійного голосування було дано за це.

Соціал-демократична партія була найбільшою в коаліції. Але 7 міністрів від неї подали у відставку 23 квітня.

Іліє Боложана звинуватили у "руйнуванні економіки, зубожінні населення та шахрайському продажу державних активів". Йому також дорікнули за підвищення ПДВ, скасування пільг для деяких категорій працівників і за рівень інфляції.

Що кажуть проросійські політики?

Проєвропейська влада у Румунії прийшла після парламентських виборів у грудні 2024 року. Тоді було сформовано коаліцію без ультраправих. Це було вигідно Європі, зокрема Україні. Адже румунам вдалося не віддати уряд скандальній ультраправій та євроскептичній партії AUR, яка просувала російські наративи.

Наприклад, у травні 2025 лідер AUR Джордже Сіміон виступав проти відправлення додаткової військової допомоги Україні. Він також критикував Україну за "неповагу до прав румунської меншини". Політична аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи" Маріанна Присяжнюк зазначала 24 Каналу, що Сіміон небезпечний не лише для Румунії чи України, а й для всього регіону.

5 травня Сіміон з радістю відреагував на відставку проєвропейського уряду.

Кінець десяти місяцям, протягом яких так звані проєвропейці не досягли нічого, крім податків, війни та бідності. Сьогодні було почуто голос народу. Час для національного примирення!

– написав він в X.

Втім, деякі румуни висловили свою незгоду у коментарях, зазначивши, що насправді йдеться про "національну катастрофу".