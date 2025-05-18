Політична аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи" Маріанна Присяжнюк сказала 24 Каналу, що Сіміон небезпечний не лише для Румунії чи України, а й для всього регіону. До слова, 18 травня у країні почався другий тур виборів президента.

Дивіться також Битва за демократію та проти впливу Росії: хто виграє надважливі вибори в Румунії

Чим небезпечний Сіміон

Джордже Сіміон намагається наслідувати стиль президента США Дональда Трампа – агресивний та популістський. Для українського інформаційного поля він виглядає як загроза. Насамперед через свою риторику, яка перегукується з проросійськими наративами.

Це регіональний виклик, а не лише перед Румунію і нами,

– зазначила політична аналітикиня.

Сіміон заявляв про необхідність компенсації за допомогу Україні, яку Румунія надавала протягом останніх років. Згадав і про комплекси Patriot, які Бухарест передав Києву, та назвав це рішення державною зрадою з боку відповідальних посадовців.

"Я завжди підкреслюю у своїх коментарях, що це – відвертий популізм", – наголосила Маріанна Присяжнюк.

Чи може агресивна риторика вилитися у реальні дії

Джордже Сіміон також демонструє координацію з радикальними правими силами в інших країнах – зокрема, Польщі. Відбувається формування своєрідної архітектури ультраправих сил у регіоні, які намагаються здобути владу і реалізовувати озвучені амбіції. Питання лише в тому, наскільки ці гасла відповідають реальним планам, і наскільки вони можуть бути втілені.

За останні роки між Україною і Румунією вдалося побудувати дуже міцний фундамент для подальших контактів. Дуже шкода буде це все втратити,

– підкреслила Присяжнюк.

Хочеться вірити в краще майбутнє – і для України, і для Румунії, яка стала для нас надійним тилом.