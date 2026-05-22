Ігнорує здоровий глузд: Рютте заборонив готувати "план Б" для НАТО, – ЗМІ

НАТО терміново потребує "плану Б" на випадок можливого виходу США із Альянсу або різкого скорочення їхньої участі. Втім, нинішнє керівництво організації уникає обговорення такого сценарію, навіть попри зростаючі сумніви щодо стабільності трансатлантичних гарантій.

Про це мовиться в матеріалі The Economist.

Чому медіа критикують Рютте?

Автори публікації критикують генерального секретаря НАТО Марка Рютте, закидаючи йому "фатальну впертість", "опор здоровому глузду" і небажання враховувати реальні ризики.

У матеріалі також стверджується, що Генсек тривалий час не визнавав можливість кризи трансатлантичного альянсу, який є ключовою основою європейської безпеки вже понад 70 років, демонструючи таким чином ігнорування очевидних загроз.

Рютте ігнорує неодноразові заяви Дональда Трампа щодо можливого перегляду участі США в НАТО та вже розпочате скорочення їхніх сил у Європі. Попри це, він наполягає, що Штати залишаються надійним партнером Альянсу і гарантом безпеки союзників.

Він (Марк Рютте – 24 Канал) стверджує, що НАТО не потребує "плану Б" на випадок, якщо Америка раптово вийде з Альянсу. Він навіть заборонив будь-яке обговорення такого плану в штаб-квартирі НАТО. За всіма цими пунктами він помиляється,

– наголошують журналісти.

В The Economist також зазначається, що Генсек НАТО, імовірно, не усвідомлює очевидних ризиків. Або ж навпаки, він свідомо уникає рішень та різких заяв, аби не загострювати відносини із Дональдом Трампом та не спровокувати його на радикальні кроки щодо Альянсу.

Така обережність має певну логіку, додають журналісти. Такому великому альянсу, як НАТО, потрібен лідер, навколо якого усі можуть згуртуватися і який виступатиме фактичним керівником у випадку війни. Таким лідером і були США.

Однак нині США все більше виглядають для Європи радше суперником, аніж стратегічним партнером. Зауважимо, що після гренландської кризи взимку окремі європейські держави нібито почали конфіденційно планувати варіанти системи безпеки без участі США.

Водночас The Economist визнає, що перебудова НАТО з урахуванням нових реалій буде складним і досить вартісним процесом, однак саме тому цим потрібно займатися вже зараз, доки США не вийшли з альянсу остаточно. Це "менш ризиковано, ніж нічого не робити".

Важливо! У ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу відставний офіцер Армії США та екскомандувач американських сил у Європі, генерал Бен Годжес припустив, що в межах НАТО вже розглядали сценарії, за яких європейські країни мусили б самостійно захищатись від російської агресії без безпосередньої підтримки США. На думку генерала, країни Балтії зможуть витримати початковий удар завдяки присутності як національних армій, так і багатонаціональних контингентів союзників.



Водночас головним викликом для Альянсу у разі виходу США може стати брак американської авіаційної підтримки – система протиповітряної оборони НАТО залишається одним їх найбільш уразливих напрямків оборони.

Напруженість між НАТО та США: останні новини

Загострення відносин між Альянсом та Сполученими Штатами розпочалось через низку політичних рішень та заяв Дональда Трампа, з якими більшість європейських лідерів не погодились. Мовиться зокрема й про бажання забрати під американський контроль Гренландію та військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану на Близькому Сході.

Тоді Трамп почав критикувати країни НАТО за нібито недостатні витрати на оборону та погрожував залишити Альянс.

Окрім того, американський лідер вже анонсував скорочення американської військової присутності в країнах Європи. Зокрема Трамп вирішив вивести 5 000 американських військовослужбовців з Німеччини. Таке рішення неабияк здивувало Альянс та викликало занепокоєння у Європі, а союзники почали сумніватись у США як в надійному гаранті безпеки у рамках НАТО.

21 травня Держсекретар Марко Рубіо вкотре заявив, що адміністрація Трампа розчарована позицією союзників НАТО. Він зауважив, що Альянс загалом корисний для США, однак, якщо країни не виконують своїх зобов'язань – Штати не бачать сенсу залишатись в НАТО.