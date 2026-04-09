"Більше шкоди, ніж Путін": президент Чехії різко розкритикував Трампа за заяви про НАТО

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Дональд Трамп своїми висловлюваннями підриває авторитет НАТО. За його словами, за останні тижні це завдало Альянсу більше шкоди, ніж дії Росії за роки.

Чеський президент вважає, що Трамп підриває довіру до НАТО. Про це пише Seznam Zpráv.

Дивіться також Європейці вважають Трампа більшою загрозою, ніж Китай, – Politico

Що заявив президент Чехії про Трампа?

Президент Чехії Петр Павел розкритикував заяви президента США Дональда Трампа щодо союзників по НАТО, заявивши, що вони шкодять авторитету Альянсу. За його словами, за останні тижні Трамп зробив більше для підриву довіри до НАТО, ніж це вдалося Росії за багато років.

Павел наголосив, що НАТО базується на принципах стримування та колективної оборони. Він застеріг, що будь-які сумніви у єдності Альянсу послаблюють його роль і ефективність.

Чеський президент також підкреслив, що НАТО є оборонним союзом, а не структурою, яка автоматично бере участь у війнах поза своєю територією. За його словами, європейські партнери не були належним чином поінформовані про окремі операції.

Павел назвав несправедливими закиди Трампа щодо небажання союзників брати участь у забезпеченні безпеки в Ормузькій протоці, зазначивши, що така позиція ігнорує реальні обставини співпраці всередині Альянсу.

Зверніть увагу! Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що Дональд Трамп погрожує вийти з НАТО, але, ймовірно, це спроба тиснути на європейців, оскільки США не можуть одноосібно вийти з Альянсу. Він розповів, що присутність американських військ в Європі є стратегічно вигідною для США, бо дозволяє вести геополітичну війну далеко від своєї території.

Вихід США з НАТО: що відомо