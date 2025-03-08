"Не кінець світу": Бен Воллес оцінив ймовірність виходу США з НАТО і перемоги України

Ще до перемоги на виборах президента США Дональд Трамп обіцяв вивести країну з НАТО. Ризик того, що американець виконає свою погрозу, залишається великим. Бен Воллес закликав готуватися європейців до нової ери.

Колишній міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що сьогодні гарантії безпеки від США вже не можна сприймати як щось належне, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Жахливо, але не безвихідно

За словами Воллеса, США були наріжним каменем НАТО та європейської безпеки. Якщо вони вийдуть із Альянсу, "світ стане зовсім іншим".

Але це не буде кінцем світу, якщо вони вийдуть із НАТО. Звісно, це буде жахливо. Але у Європи є і воля, і гроші, щоб подбати про власну безпеку та оборону,

– зазначив чиновник.

Він зауважив, що Україна все ще може перемогти Росію – але лише за умови, що усі європейські союзники об'єднаються, компенсують те, що було втрачено від відхід США та продемонструюють справжню європейську рішучість.

Раніше в колонці для The Telegraph Воллес написав про те, що Трамп і Венс говорять те, що вони думають. Вони справді не бачать в Росії загрозу і щиро вірять, що США мають вийти з НАТО і заволодіти Гренландією.